"Beeindruckend": Bartra lobt Entwicklung des BVB

Maja Hitij, getty

Marc Bartra verfolgt auch weiterhin die Lage beim BVB

Trotz seines Abgangs im Januar 2018 zu Real Betis beobachtet Marc Bartra die Entwicklung bei Borussia Dortmund auch weiterhin sehr genau. Für den neuen BVB-Trainer Lucien Favre findet der spanische Abwehrspieler lobende Worte.

Favre habe in wenigen Monaten Großes bewirkt, sagte Bartra gegenüber den "Ruhr Nachrichten". "Was der neue Trainer aus der Mannschaft gemacht hat, das ist wirklich beeindruckend. Besonders die Aggressivität im Spiel nach vorne war gut anzusehen."

Bartra bekräftigte zudem einmal mehr, wie wohl er sich in den anderthalb Jahren beim BVB gefühlt habe. "Ich habe wirkliche Freunde dort", mit Spielern wie Mario Götze oder Marco Reus stehe er bis heute in Kontakt.

Der 28-Jährige sprach seinem Ex-Klub große Chancen zu, auch in der neuen Saison erfolgreichen Fußball spielen zu können. "Sie haben eine Menge Potenzial und gehören in der Bundesliga zu den Mitfavoriten", so Bartra, "aber auch in Europa können sie wieder eine bedeutende Rolle spielen."

Außerdem schwärmte der Innenverteidiger von der Arbeit des BVB auf dem Transfermarkt. Zuletzt verstärkte sich der Revierklub mit Mateu Morey. Der 19-jährige Rechtsverteidiger stammt wie Bartra aus der Jugendakademie des FC Barcelona. "Da hat Dortmund wieder einmal gezeigt, dass sie ein Händchen für solche Spieler haben", so der 14-malige Nationalspieler Spaniens.