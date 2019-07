Thiago rechnet mit weiteren Bayern-Transfers

Alexander Hassenstein, getty

Thiago spielt seit 2013 für den FC Bayern

Am Montag startet der FC Bayern München in die Saisonvorbereitung. Thiago geht dabei bereits in sein siebtes Jahr beim deutschen Rekordmeister. Nach den Abgängen von Arjen Robben, Franck Ribéry, Rafinha, Mats Hummels und James Rodríguez stellt sich der Spanier auf eine komplizierte Spielzeit ein.

"Es ist ein Umbruch, in dem sehr wichtige Spieler den Verein verlassen. Es kann immer ein schwieriges Jahr werden, wenn wichtige Spieler weggehen. Das ist Fußball", so der 28-Jährige gegenüber der "Bild".

Besonders Borussia Dortmund könnte dem FC Bayern in der Fußball-Bundesliga erneut gefährlich werden. Die vielen Transfers des Dauerrivalen sieht Thiago allerdings gelassen: "Der BVB verstärkt sich jedes Jahr gut. Dortmund will immer auf dem gleichen Niveau wie Bayern sein. Da ist es normal, dass sie versuchen, große Einkäufe zu tätigen."

Thiago glaubt an weitere Transfers des FC Bayern

Im Vergleich zum BVB hat sich der FC Bayern auf dem Transfermarkt bislang zurückgehalten. Mit Lucas Hernández, Benjamin Pavard und Fiete Arp haben die Münchner erst drei Neuzugänge an Land gezogen. "Aus meiner Sicht haben wir ein tolles Team. Aber angesichts der Abgänge werden wir uns meiner Meinung nach wohl noch verstärken, um nächste Saison unsere Ziele zu erreichen", blickt Thiago auf den restlichen Sommer voraus.

Bezüglich möglicher Verpflichtungen von Ousmane Dembélé oder Leroy Sané zeigte sich der Spielmacher positiv gestimmt: "Großartige Spieler sind herzlich willkommen, weil wir eine fantastische Truppe sind."