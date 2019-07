Kovac intensiviert Sané-Werben und erklärt Hummels-Abgang

Alexander Hassenstein, getty

Niko Kovac ist mit dem FC Bayern aus der Sommerpause zurück

Am Dienstag hat der FC Bayern seinen jüngsten Neuzugang, Fiete Arp, öffentlich vorgestellt. Zudem bekräftigte Trainer Niko Kovac, dass der Double-Sieger das Werben um Leroy Sané intensiviert. Auch zu BVB-Neuzugang Mats Hummels äußerte sich der 47-Jährige. Offensichtlich wollte der Verteidiger dem großen Konkurrenzkampf beim FC Bayern entfliehen.

"Mats hat das toll gemacht in der zweiten Saisonhälfte. Er ist dann an uns herangetreten und hat gefragt, wie der Stand in der neuen Saison ist", erläuterte Kovac auf der Pressekonferenz :"Wir haben mit Lucas Hernández einen neuen Spieler für 80 Millionen geholt, den wir in der Innenverteidigung sehen. Konkurrenzkampf bedeutet, dass der bessere spielt."

Letztlich war Hummels "der Meinung, dass er dem Konkurrenzkampf aus dem Weg gehen möchte". Beim Vizemeister Borussia Dortmund unterzeichnete der Innenverteidiger einen Dreijahresvertrag.

Schon am Montag hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge mit einer Aussage für Furore gesagt. Der Bayern-Boss stellte bei der Vorstellung von Lucas Hernández klar, dass der beste deutsche Innenverteidiger auch weiterhin in München spiele: Niklas Süle. Der Wechsel von Mats Hummels sei somit verkraftbar.

FC Bayern bekräftigt das Werben um Leroy Sané

In puncto Zugänge beteuerte Niko Kovac indes, dass der FC Bayern mit Hochdruck an der Verpflichtung eines Außenstürmers arbeitet. Das Werben um Leroy Sané hat der Double-Sieger zudem intensiviert.

"Ja. Punkt. Ausrufezeichen!", sagte Kovac auf die Frage, ob er den Profi von Manchester City gerne beim deutschen Rekordmeister sehen würde: "Er kann uns auf jeden Fall helfen. Bei der Nationalmannschaft und bei City hat man gesehen, was er für Fähigkeiten hat."

Die Bayern haben ihr Interesse am 23-Jährigen hinterlegt und warten derzeit auf eine Rückmeldung. "Ich weiß nicht, wie schnell das geht", sagte Kovac, der auch den ehemaligen Dortmunder Ousmane Dembélé (FC Barcelona) als "sehr guten Spieler" sieht. Wie Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bereits betont habe, müsse "der Markt erst mal loslegen. Dann werden Plätze frei und diese Plätze neu besetzt. Wir schauen was der Markt hergibt."

Grundsätzlich schaue sich der Klub immer "auf allen Positionen um", ergänzte Kovac. Nach dem Abschied von Franck Ribéry und Arjen Robben hätten die Bayern aber "sicherlich vorne Bedarf". Doch auf dem internationalen Transfermarkt tut sich selbst der deutsche Branchenprimus schwer.

Boateng noch nicht abgeschrieben

"Wir müssen gegen Staaten ankämpfen, gegen Milliardäre", sagte Kovac: "Sie gehen nach Abu Dhabi, Katar, Dubai. Dort steht sehr viel mehr Geld zur Verfügung als in einem Klub, wie es der FC Bayern ist.

Zum Fall Jérôme Boateng, den der Klub verkaufen will, sagte Kovac: "Jeder Spieler, der hier einen Arbeitsvertrag hat, bekommt dieselbe Aufmerksamkeit - egal ob er wechselwillig ist oder nicht. Das gilt für ihn und jeden anderen auch. Man darf niemanden abschreiben, nie."

Spekulationen, wonach er im Mai an Rücktritt gedacht habe, wies Kovac entschieden zurück: "Ich bin hier, daher ist die Frage beantwortet."

Alle Aussagen von Niko Kovac und Fiete Arp zum Nachlesen:

+++ Kovac über Ousmane Dembélé +++

"Auch ein sehr guter Spieler. Punkt. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Position im vorderen Bereich. Wir haben zwei Spieler verloren, die wir ersetzen müssen. Wir haben Josh (Kimmich, d. Red.), den wir dort einsetzen können, Pavard kann auch Rechts spielen. Im Mittelfeld ist mir aber nicht Bange. Thiago hat das in der vergangenen Saison nicht gut, sondern fantastisch gemacht. Dazu haben wir Javi Martínez. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Ich weiß, dass noch was kommen wird an Verstärkungen."

+++ Kovac über die USA-Reise +++

"Es sind erschwerte Bedingungen. Wir werden acht, neun Spieler aus der A-Jugend mitnehmen. Die Zweite Mannschaft beginnt schon mit der Saison. Die Spieler sollen maximal 60 Minuten spielen, damit wir ganz normal trainieren können. Es bringt nichts, wenn wir nur Spiele haben. Das Ergebnis ist mir sekundär, da viele A-Jugend-Spieler auflaufen werden. Wichtig ist, dass wir gegen Cottbus fit sind."

+++ Rücktrittsgedanken bei Niko Kovac in der Vorsaison? +++

"Ich finde es immer ganz lustig, wenn ihr schreibt 'Aus näherem Umfeld' oder Ähnliches. Also bitte: Ich bin ja hier. Damit ist die Frage ja beantwortet."

+++ Kovac freut sich auf Hansi Flick +++

"Ich bin sehr froh - das möchte ich einmal kurz sagen, da es keine Frage dazu gab -, dass Hansi Flick zu uns gekommen ist. Wir haben schon in Salzburg zusammengearbeitet. Das ist ein ganz toller Transfer, der uns gelungen ist.

+++ Kovac über die Kadergröße +++

"Bei Leroy weiß ich nicht, wie schnell das geht. Der Markt muss erst einmal losgehen. Wir werden sehen, wie das ausschaut. Was die Kadergröße angeht: Klar, man braucht gewisse Spiele. In der letzten Saison hatten wir 19 Spieler. Ich glaube, dass die Kadergröße aus der letzten Saison gut ist, also 19 bis 20 Spieler. Dazu zähle ich aber auch schon junge Spieler wie Fiete Arp oder auch Alphonso Davies. Die jungen Spieler brauchen die Chance, um mit den Großen zu wachsen. Man braucht immer drei bis vier junge Spieler im Kader. Also sprechen wir von 16 plus vier Spieler. Mit 17 Mann wird es aber nicht reichen."

"Ich habe ja von 19-20 Spielern für den Kader gesprochen. Da sind aber auch junge Spieler, wie #Arp, @AlphonsoDavies oder #Mai dabei. Man braucht immer 3-4 junge Spieler im Kader. Also sprechen wir von 16+4 für die nächste Saison." #Kovac #packmas pic.twitter.com/Mqq4MFV8Al — FC Bayern München (@FCBayern) 9. Juli 2019

+++ Kovac über Neuzugang Hernández +++

"Lucas ist schon seit fast einen halben Jahr bei uns auf dem Trainingsgelände. Er war lange verletzt, jetzt müssen wir schauen, dass er schnell wieder fit wird. Ich kenne ihn, auch von seinen Spielen bei Atlético Madrid und der französischen Nationalmannschaft. Wir waren alle der Meinung, dass er ein Spieler ist, der uns nicht nur in der Zentrale, sondern auch auf den Außenpositionen hilft. Wir werden einen Spieler haben, der seinen Stempel aufdrückt."

+++ Die Zielsetzung für die neue Saison +++

"Bayern München hat fünf Mal die Champions League gewonnen. Von 1976 bis 2019 hat man es zwei Mal geschafft. Das ist nicht einfach. Wir arbeiten dran, wir wollen es besser machen. Garantien kann ihnen keiner geben."

+++ Kovac über Hummels-Abgang +++

"Mats hat das toll gemacht in der zweiten Saisonhälfte. Er ist an uns herangetreten und hat gefragt, wie der Stand in der neuen Saison ist. Wir haben mit Lucas Hernández einen neuen Spieler für 80 Millionen geholt, den wir in der Innenverteidigung sehen. Konkurrenzkampf bedeutet, dass der bessere spielt. Mats war der Meinung, dass er dem Konkurrenzkampf aus dem Weg gehen möchte."

+++ Kovac über Leroy Sané +++

"Ja. Punkt. Ausrufezeichen. Er kann uns auf jeden Fall helfen. Man hat es in der Nationalmannschaft und bei Manchester City gesehen, welche Qualitäten er hat."

+++ Kovac über den Fußball der Bayern +++

"Man kann den Fußball nicht neu erfinden. Seit Louis van Gaal hat der FC Bayern ein gewisses System. Ich gebe Ihnen Recht: Im Herbst gab es Spiele, die nicht so gut aussahen. In der Rückrunde haben wir aber eine Verbesserung gesehen."

+++ Kovac über die Causa Boateng +++

"Wir müssen uns klar machen, dass jeder Spieler, der hier einen Vertrag hat, unsere Aufmerksamkeit hat. Das gilt für ihn, das gilt für andere auch. Wenn er fit ist, wird er auch eingesetzt wird.

Der Transfermarkt hat in der Form noch nicht begonnen. Ich denke, dass Herr Rummenigge das gestern schon ausreichend gesagt hat. Wir werden zum Saisonstart eine Mannschaft haben, die in allen drei Wettbewerben konkurrenzfähig ist.

Wir schauen, was der Transfermarkt hergibt. Wir müssen Geduld haben. Ich bin mir sicher, dass, was unsere Chefs im Kopf haben, klappen wird. Bayern München schaut sich auf allen Positionen um. Wo wir Bedarf haben, ist vorne. Vor allem durch die Abgänge von Arjen und Franck."

+++ Kovac über die Ziele +++

"Die Ambitionen sind sehr hoch, die hat nicht nur der Klub, sondern auch die Spieler. Wir möchten das Double verteidigen. Das wird schwer. International gesehen wollen wir wesentlich besser abschneiden. Man selbst hinterfragt sich immer, was gut und was schlecht war."

+++ Arp verabschiedet sich, Kovac übernimmt +++

Nach den ersten Fragen und einem Foto mit dem neuen Bayern-Trikot wird der Neuzugang entlassen. Trainer Niko Kovac wird sich nun weiteren Fragen stellen.

+++ Arp über die Überzeugungsarbeit der Bayern +++

"Vom FC Bayern überzeugt zu werden, ist sehr einfach, da es keinen vergleichbaren Verein gibt. Ich hatte vor allem mit Herrn Salihamidzic Kontakt. Er musste mich aber nicht groß zu überzeugen."

+++ Arp über sein großes Vorbild +++

"Ich denke das liegt auf der Hand: Robert Lewandowski ist der beste Stürmer in der Bundesliga."

+++ Kovac über den Neuzugang +++

"Wir sind uns alle einig, dass Fiete großes Potenzial hat. Sicherlich einer, der in seinem Jahrgang seinesgleichen sucht. Er ist bei einem sehr großen Klub angekommen. Er muss jetzt die Zeit bekommen, die müssen wir ihn geben. Das ist aber heutzutage schwierig. Wir haben uns lange mit ihm beschäftigt. Er muss jetzt in kurzer Zeit alles aufsaugen, damit er so schnell wie möglich besser wird. Er sollte die Chance bekommen, hier oben Minuten zu bekommen. Wir haben aber auch durch den Aufstieg der 2. Mannschaft die Möglichkeit, dass er dort spielt. Alleine durchs Training wird er es nicht schaffen. Früher oder später soll er hier Stammspieler werden."

"Ich bevorzuge "Fiete" als Rufnamen. Ist schneller, einfacher und bleibt besser in den Köpfen hängen. Da habe ich mich in den letzten Jahren dran gewöhnt." #Arp #MiaSanMia pic.twitter.com/qdMoRstlVv — FC Bayern München (@FCBayern) 9. Juli 2019

+++ Arp über HSV-Vergleich +++

"Es ist natürlich rein vom Trainingszentrum und vom Interesse einige Stufen größer. Die Identifikation, die die Spieler hier leben, färbt auf die Spieler ab. Man bekommt mit, für was der Verein lebt. Es ist in jedem Fall überwältigend, wie riesig der Verein ist."

+++ Fiete Arp hat Erfahrung gesammelt +++

Ich habe in den jungen Jahren gelernt, schlechte Phasen im Profi-Geschäft besser einordnen zu können. Das ist etwas anderes, als eine Torflaute in der U17. Ich habe Erfahrungen gesammelt und kann diese nun einbringen."

+++ Arp über die Konkurrenzsituation +++

"In erster Linie liegt meine Zukunft hier im Verein. Von daher ist es besser, die Leute hier kennenzulernen. Für mich zählt es einfach, die Umstände voll auszunutzen und mich weiterzuentwickeln."

+++ Niko Kovac zurück aus dem Urlaub +++

"Auch von mir ein herzliches Willkommen. Der Urlaub war kurz, aber ich freue mich, dass es los geht. In der ersten Woche geht es darum, die Gruppe auf Kurs zu bringen."

+++ Die Pressekonferenz beginnt +++

"Ich habe ja ein bisschen früher angefangen und die Jungs aus der 2. Mannschaft kennengelernt. Gestern habe ich die Spieler aus der 1. Mannschaft getroffen. In der Stadt fühle ich mich schon sehr wohl."

+++ Der Sommerfahrplan des FC Bayern +++

Am Montag startete der FC Bayern übrigens in die Saisonvorbereitung. Die wichtigsten Termine des Münchner Sommers findet ihr hier.

+++ Fiete Arp ist heiß auf den FC Bayern +++

Das HSV-Eigengewächs Fiete Arp will sich unbedingt einen Platz im Angriff erkämpfen. Der 19-Jährige, der in München die Rückennummer 15 bekommt, reiste schon vor dem offiziellen Trainingsstart mit der 2. Mannschaft ins Trainingslager. Welche Chancen der Youngster aber in der kommenden Saison wirklich haben wird, ist offen.

+++ Erste Laufeinheit von Rekordtransfer Hernández +++

Positive Meldung aus München: Nach der offiziellen Präsentation am Montag, läuft Weltmeister Lucas Hernández am Dienstagvormittag seine ersten Runden auf den Trainingsgelände. "Das Band fühlt sich sehr gut an, ich fühle mich sehr gut", so der Rekordtransfer glücklich.

+++ Double-Sieger Niko Kovac meldet sich zurück +++

Ab 14 Uhr spricht Niko Kovac erstmals nach der Sommerpause vor den Journalisten. Wie bereitet er den FC Bayern auf die neue Saison vor? Was hat er mit Neuzugang Fiete Arp vor? Und welche Transfers dürfen die Bayern-Fans in den nächsten Wochen erwarten?