Posse geht weiter: Cathy Hummels kontert Kovac-Aussagen

Cathy Hummels hat eine klare Meinung zu den Spitzen aus Richtung des FC Bayern

Nach dem Wechsel von Mats Hummels vom FC Bayern zu Borussia Dortmund kehrt keine Ruhe ein. Das liegt auch darin begründet, dass die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters offensiv in Richtung des BVB-Profis nachkarten. Hummels' Ehefrau Cathy zeigte sich nun von den Spitzen aus München gar nicht begeistert, weshalb sie via Instagram zurückschoss.

Aber von vorn: Am Montag erklärte Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge auf einer Pressekonferenz indirekt, dass Hummels' Qualität wohl für die Bayern ohnehin nicht mehr genügt hätte.

"Ich habe gelesen, dass der beste deutsche Innenverteidiger beim BVB spiele", kommentierte der 63-Jährige ein Zitat von Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc. "Ich bin aber der Meinung, dass der beste deutsche Innenverteidiger beim FC Bayern spielt und übrigens auch in der Nationalmannschaft", sagte Rummenigge und spielte damit auf Niklas Süle an.

Am Dienstag legte Trainer Niko Kovac nach: "Letzten Endes ist Mats am Saisonende an uns herangetreten und hat gefragt, wie sieht der Status quo in der neuen Saison aus." Die Antwort lautete: "Niklas Süle hat das fantastisch gut gemacht. Und wir haben mit Lucas Hernández einen Spieler geholt, der 80 Millionen Euro gekostet hat, den wir auf der Innenverteidigung sehen."

Wollte Hummels dem Konkurrenzkampf beim FC Bayern gar nicht aus dem Weg gehen?

Konkurrenzkampf bedeute, dass der Bessere spielt, erklärte der Coach weiter und verriet zugleich: "Mats war der Meinung, dass er dem aus dem Weg gehen möchte."

Dieser Behauptung widersprach Cathy Hummels nun mit Nachdruck, indem sie in einer Instagram-Story einen Screenshot der "Bild"-Meldung mit dem Titel "Hummels flüchtete vor Hernández" postete und diesen gleich mit zwei Enten garnierte. Heißt: Die Aussage des Trainers entspricht in den Augen der 31-Jährigen nicht der Wahrheit.

Die Rummenigge-Aussage bezüglich des besten Innenverteidigers kommentierte Cathy mit einem weiteren Screenshot. Dieser zeigt eine Abstimmung darüber, wer der beste Innenverteidiger der Liga ist, und ist mit einem deutlich sichtbaren Pfeil markiert, der auf ihren Ehemann zeigt. Daneben steht: "Natürlich @aussenrist15", der Accountname ihres Ehemannes (siehe auch Artikelbild). Ebenfalls ein klarer Beleg dafür, dass die 31-Jährige nichts von den Wortes des Bayern-Bosses hält.