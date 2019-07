Medien: Bayern-Stars nehmen Kovac in die Pflicht

Daniel Kopatsch, getty

Niko Kovac muss beim FC Bayern weiter liefern

Der gewünschte Topstar für die offensiven Flügel ist weiterhin nicht in Sicht, die USA-Reise mit Spielen gegen Real Madrid, den FC Arsenal und AC Mailand dürfte eher ein Schaulaufen der Talente werden und ein Interview von Ex-Spieler Rafinha legte Probleme zwischen den Stars des FC Bayern und Coach Niko Kovac offen. Keine Frage: Dem FC Bayern drohen turbulente Wochen.

"Dieses Jahr gab es viel Stress, viele Spieler waren unglücklich. Es gab Phasen in dieser Saison, in der wir alle Probleme hatten - nicht nur die Spieler, die sauer sind, weil sie auf der Bank sitzen. Irgendetwas zwischen Trainer und Mannschaft fehlte", deckte Rafinha am Mittwoch gegenüber "Sport Bild" auf, dass zumindest in der abgelaufenen Saison Probleme zwischen den Stars und Kovac auftraten.

Obwohl mit Mats Hummels und James Rodríguez zwei vermeintliche Kritiker inzwischen nicht mehr zum Kader gehören, ist die Sache wohl weiterhin nicht ganz ausgestanden.

Die verbliebenen Spieler sollen auf jeden Fall erwarten, dass Kovac aus seinen Fehlern des Vorjahres lernt. Vor allem verlangt man an der Isar ein "klares Offensivkonzept" vom 47-Jährigen. Das berichtet der "kicker".

Möglicher Dembélé-Transfer sorgt für Skepsis

Vorbehalte sollen bei Teilen des Kaders zudem gegen einen möglichen Transfer von Ousmane Dembélé existieren. Nachdem es bereits hieß, Präsident Uli Hoeneß sei kein Fan des Franzosen, deckt der "kicker" nun auf, dass dies auch auf einige Spieler zutreffen soll. Dembélé sorgte durch sein Verhalten bei Borussia Dortmund sowie nach seinen Wechsel zum FC Barcelona immer wieder für negative Schlagzeilen.

Vielleicht offenbart sich dem FC Bayern aber auch eine ganz unerwartete Lösung bei der Suche nach einem neuen Star. Bei der mit Spielen gegen namhafte Gegner gespickten USA-Reise in der Vorbereitung (Start am 15. Juli) wird Kovac wohl acht Spieler aus der U19 mitnehmen.