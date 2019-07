Nach Visa-Ärger: Abdullahi endlich im Union-Trainingslager

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Suleiman Abdullahi kann die Vorbereitung aufnehmen

Stürmer Suleiman Abdullahi kann bei Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin endlich in die Vorbereitung starten. Am Donnerstag kam der Nigerianer im Trainingslager in Windischgarsten/Österreich an.

Der 22-Jährige hatte wegen Visa-Problemen ohne eigenes Verschulden in seiner Heimat verweilen müssen und verpasste so bereits zwölf volle Tage nach Trainingsstart am 29. Juni. Nach der erfolgreichen Ausstellung der Arbeitserlaubnis in Berlin kann Abdullahi nun wieder mit der Mannschaft arbeiten.

#Manni ist wieder da! 🙏🏼🔴⚪️ Soeben haben wir unseren schnellen Angreifer vom Flughafen abgeholt, er kann nach kurzer Verzögerung nun im #trainingslager mit seinen Mannschaftskollegen trainieren ✌🏻#eisern #abdullahiistnungekommen pic.twitter.com/SN84OdPVNs — 1. FC Union Berlin (@fcunion) 11. Juli 2019

Abdullahi war in der vergangenen Saison vom Drittligisten Eintracht Braunschweig an Union ausgeliehen gewesen und kam in 19 Zweitligaspielen auf zwei Tore und vier Vorlagen. Zur neuen Saison hatten ihn die Berliner, die am 18. August gegen RB Leipzig in ihre erste Bundesliga-Saison starten, fest verpflichtet.