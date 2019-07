Vorsicht, Effzeh! Ajax will Meré als De-Ligt-Nachfolger

Maja Hitij, getty

Jorge Meré vom 1. FC Köln ist bei Ajax im Gespräch

Droht dem 1. FC Köln der Verlust eines Leistungsträgers? Medienberichten zufolge soll Top-Verteidiger Jorge Meré bei Ajax Amsterdam auf dem Wunschzettel stehen. Der niederländische Meister sucht einen Ersatz für Matthijs de Ligt.

Laut "Marca" wollen die Ajaciden einen Teil der 85,5 Millionen Euro, die durch den Wechsel von de Ligt zu Juventus Turin in die Kassen gespült wurden, in Meré investieren. Der spanische Juniorennationalspieler sei einer von zwei Top-Kandidaten beim Überraschungsteam der vergangenen Champions-League-Saison.

Gut für Köln: Eine Ausstiegsklausel in Merés Vertrag, die ihm einen Abschied für 30 Millionen Euro ermöglicht hätte, ist Ende Juni ausgelaufen. Sollte Ajax ernst machen, könnte der Effzeh die Ablöse daher frei verhandeln. Das Arbeitspapier des 22-Jährigen ist noch bis 2023 gültig, entsprechend tief müssten potenzielle Abnehmer in die Tasche greifen.

Nach einem mäßigen Debütjahr in der Domstadt, das mit dem Abstieg in die zweite Liga endete, stieg Meré in seiner zweiten Saison am Geißbockheim zur Stammkraft auf. Sonderlich groß ist das Interesse der Rheinländer, ihren Abwehrmann ziehen zu lassen, also nicht.

Jorge Meré war 2017 für sieben Millionen Euro von Sporting Gijon nach Köln gewechselt. Seither kam der Innenverteidiger in 54 Pflichtspielen für den Traditionsklub zum Einsatz. Ende Juni feierte er mit der spanischen U21 den EM-Titel.