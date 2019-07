Medien: Schalke 04 findet Lösung für Gosens-Transfer

Marco Luzzani, getty

Robin Gosens wird beim FC Schalke 04 gehandelt

Der FC Schalke 04 ist seit Längerem an einer Verpflichtung von Robin Gosens interessiert. Doch ein Transfer in diesem Sommer gestaltet sich angesichts der hohen Ablöseforderung von Atalanta Bergamo schwierig. Nun könnte S04 eine Lösung gefunden haben.

Da der Vertrag des Linksverteidigers beim Serie-A-Klub nur noch bis 2020 datiert ist, liebäugelt Schalke 04 laut "Bild" mit einem Transfer im nächsten Jahr. Schließlich könnte Gosens dann ohne Ablöse ins Ruhrgebiet wechseln.

Knackpunkt eines Transfers in diesem Sommer sei weiterhin, dass Schalke derzeit kaum finanziellen Spielraum für Neuverpflichtungen hat, sollten nicht einige Streichkandidaten verkauft werden können. Dem Vernehmen nach fordert Atalanta im Falle eines Wechsels im laufenden Wechselfenster zwölf Millionen Euro.

Mehrere Versuche von Sportvorstand Jochen Schneider, den 25-Jährigen für eine geringere Ablösesumme unter Vertrag zu nehmen, sind dem Boulevardblatt zufolge gescheitert.

Gosens, der im Emmerich am Rhein geboren wurde aber noch nie für einen deutschen Profi-Klub gespielt hat, läuft seit zwei Jahren für Atalanta auf. Dort erkämpfte sich der Linksfuß einen Stammplatz und machte in der abgelaufenen Spielzeit 36 Pflichtspiele. Mit seinem Klub gelang ihm in der vergangenen Saison sensationell der Sprung auf Platz drei und damit die Qualifikation zur Champions League.