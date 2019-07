Schnappt Guardiola dem FC Schalke Kutucu weg?

Lars Baron, getty

Ahmed Kutucu wird offenbar von Manchester City umworben

Mit Leroy Sané hat der FC Schalke 04 ein vielversprechendes Talent an Manchester City verloren. Nun buhlen die Citizens offenbar um das nächste Juwel der Königsblauen.

Wie "turkish-football.com" berichtet, ist das Team von Teammanager Pep Guardiola an Ahmed Kutucu interessiert. Demnach hat es nach der vergangenen Saison bereits Gespräche mit Schalke gegeben.

Doch die Knappen sollen ManCity zumindest für dieses Transferfenster abgewiesen und auf den bis 2022 laufenden Vertrag des 19-Jährigen hingewiesen haben. Laut dem Bericht wollen die Sky Blues die Entwicklung von Kutucu aber nach wie vor ganz genau beobachten und in Zukunft eine neue Offerte wagen.

Seit acht Jahren spielt Kutucu schon für den FC Schalke 04, durchlief seit 2011 alle Jugendabteilungen des Klubs aus der Fußball-Bundesliga. Nach einigen kürzeren Einsätzen in der abgelaufenen Spielzeit könnte dem Angreifer in der neuen Saison möglicherweise sogar ein Stammplatz winken.

Nach dem Abgang von Breel Embolo stehen mit Guido Burgstaller und Mark Uth zur Zeit nur noch zwei echte Stürmer zur Verfügung. Beiden ist gemein, dass sie in der letzten Saison nicht zu überzeugen wussten (Uth zwei Treffer, Burgstaller vier Tore).

Kutucu war erst im Laufe der letzten Saison aus der U19 der Königsblauen in den Profikader des FC Schalke 04 gerutscht. In Liga, Pokal und Champions League stand er in der Rückrunde insgesamt 16 Mal auf dem Feld, erzielte dabei drei Treffer.