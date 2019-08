VfB hält weiter an Mangala fest - Absage von Udoukhai?

Christian Kaspar-Bartke, getty

Orel Mangala wird von Fenerbahce umworben

Zweitligist VfB Stuttgart arbeitet weiterhin daran, seinen Kader für die Saison in der 2. Bundesliga zu optimieren. Vor allem in der Hintermannschaft sind die Schwaben wohl noch zum Handeln gezwungen.

Aktuell fehlen dem VfB in der Defensive nämlich die Alternativen, nachdem mit Timo Baumgartl ein Innenverteidiger in Richtung PSV Eindhoven abgewandert ist und mit Marcin Kaminski ein weiterer langfristig mit Kreuzbandriss ausfällt.

Weiterhin auf dem Wunschzettel der Stuttgarter, die mit einem 2:1-Heimsieg gegen Hannover 96 erfolgreich in die Zweitliga-Saison gestartet sind, soll Felix Uduokhai stehen.

Der U21-Nationalspieler vom VfL Wolfsburg soll laut "kicker"-Informationen selbst allerdings gar nicht wirklich an einem Wechsel ins Ländle interessiert sein, will nach seinen ersten beiden Bundesliga-Saisons bei den Wölfen nicht zurück in die 2. Liga.

Auch in finanzieller Hinsicht sind der VfB und der VfL wohl noch weit von einer möglichen Einigung entfernt. Während Wolfsburg den Defensivmann wohl nur für rund 16 Millionen Euro verkaufen würde, strebt Stuttgart zunächst eine Leihe an. Dass sich die Klubs noch über einen Wechsel verständigen, scheint unwahrscheinlich.

Mangala-Offerte von Fenerbahce noch zu niedrig

Auf der Seite der möglichen Abgänge zum Ende der Transferperiode tauchte zuletzt vermehrt Orel Mangala auf, der erst zu dieser Saison vom Hamburger SV zurückgekehrt war. Der Belgier wird seit Tagen mit einem Transfer zu Fenerbahce Istanbul in Verbindung gebracht. Der Klub des Ex-Bremers Max Kruse will Mangala bisher ein Jahr lang ausleihen und anschließend für sieben Millionen Euro verpflichten.

Nach "kicker"-Infos ist das dem VfB aber deutlich zu wenig. Der 21-Jährige steht noch bis 2023 bei den Stuttgartern unter Vertrag. Zum Saisonstart gegen 96 wurde er in der letzten Woche kurz vor Schluss eingewechselt.