FC Bayern visiert englisches Mittelfeld-Juwel an

David Ramos, getty

Joe Willock könnte womöglich bald für den FC Bayern spielen

Trotz mehrfacher Avancen blitzte Fußball-Bundesligist FC Bayern München in diesem Sommer erneut beim FC Chelsea wegen einer Verpflichtung von Callum Hudson-Odoi ab. Nun hat Rekordmeister anscheinend ein neues Top-Talent aus England an der Angel.

Wie der englische TV-Sender "Sky Sports" berichtet, sind die Münchner an einer Verpflichtung des 19-jährigen Mittelfeldspielers Joe Willock interessiert. Demnach hätten die Bayern den Youngster des FC Arsenal intern zum Transferziel erklärt. Der Rechtsfuß gilt als passsicherer Spieler für das Zentrum, der mit seinen Läufen in die Tiefe häufig für Torgefahr sorgt.

Kampflos wollen die Gunners ihre Nachwuchshoffnung aber nicht ziehen lassen. Dem Bericht zufolge traut Arsenal-Coach Unai Emery dem Junioren-Nationalspieler viel zu und will ihn künftig in seine Planungen integrieren.

Lange Zeit wurde Willock in London nicht die ganz große Karriere zugetraut. Der Achter wusste aber stets, seine Chancen zu nutzen. In acht Einsätze bei den Profis in Europa League und nationalen Pokalwettbewerben gelangen ihm in der abgelaufenen Spielzeit beachtliche sechs Treffer.

Auch auf der USA-Reise des 13-fachen Meisters überzeugte er zuletzt mit guten Leistungen. Dort machte er zudem erste Bekanntschaft mit dem FC Bayern. Im Vorbereitungsspiel zwischen seinem gegenwärtigen Klub und dem deutschen Meister (2:1 für Arsenal) spielte er über 60 Minuten und hinterließ abermals einen guten Eindruck.