S04-Neuzugang erleidet Kapselbandverletzung

Lars Baron, getty

S04-Neuzugang Benito Raman droht im DFB-Pokal auszufallen

Neuzugang Benito Raman (24) vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat eine Kapselbandverletzung im Sprunggelenk erlitten. Wie die Königsblauen am Mittwoch per Twitter mitteilten, trainiert der belgische Offensivspieler daher vorerst individuell.

Raman, der in diesem Sommer für eine geschätzte Ablösesumme von rund zwölf Millionen Euro von Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf nach Schalke gewechselt war, hatte die Verletzung am Dienstag im Training erlitten. Ein Einsatz im DFB-Pokalspiel am Samstag (15:30 Uhr) beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel ist damit fraglich.