Funkel wirbt für Vergebung für "geschlachteten" Tönnies

Andreas Schaad, getty

Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel würde Clemens Tönnies verzeihen

Trainer Friedhelm Funkel vom Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf hat dafür geworben, Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies nach seiner als rassistisch erachteten Aussage über Afrika zu vergeben.

"Clemens hat sich in der Wortwahl vergriffen. Aber was da medial draus gemacht wird, ist mir persönlich viel zu viel. Er wird ja regelrecht geschlachtet", sagte Funkel auf dem "Rheinischen Fußballgipfel" der "Rheinischen Post" in Düsseldorf: "Da bringen Leute mit einem Samurai-Schwert Menschen um, darüber wird zwei Tage berichtet, dann ist es vergessen. Er wird nun in eine Ecke gedrängt, in die er sich selbst gebracht hat, in die er aber nicht gehört."

Auch die anderen Podiumsteilnehmer Max Eberl (Manager Borussia Mönchengladbach), Armin Veh (Sportchef 1. FC Köln) und Simon Rolfes (Sportdirektor Bayer Leverkusen) schlossen sich sinngemäß Funkels Rede an. "Es ist nicht so, dass wir das gutheißen", sagte Eberl: "Wir können jede Empörung verstehen, denn wir waren auch empört, als wir das gehört haben. Aber man muss einem Menschen die Möglichkeit geben, wieder aufzustehen."

Tönnies hatte Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert und empfohlen, lieber 20 Kraftwerke in Afrika zu finanzieren. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren", so Tönnies. Als Folge lässt er sein Amt drei Monate ruhen.

Funkel warnt vor zu hohen Erwartungen

Nach dem sensationellen zehnten Platz in der vergangenen Saison hat Trainer Friedhelm Funkel von Bundesligist Fortuna Düsseldorf vor zu hohen Erwartungen gewarnt. "Wir haben die Chance, in der Bundesliga zu bleiben. Aber wir können auch wieder absteigen. Sechs, sieben Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg", sagte Funkel beim Fußball-Gipfel in Düsseldorf.

In der abgelaufenen Saison habe man "einen Lauf" gehabt. Man habe gegen Mannschaften gewonnen, "da hätte ich nicht mit gerechnet", so Funkel. Als Aufsteiger sammelte die Fortuna bemerkenswerte 44 Punkte. Die Düsseldorfer starten am Samstag (15:30 Uhr) bei Werder Bremen in die neue Saison.