FC Bayern feiert Heimsieg gegen Frankfurt

Alexander Hassenstein, getty

Lineth Beerensteyn schnürte gegen Frankfurt einen Doppelpack für den FC Bayern

Vizemeister Bayern München hat in der Frauen-Bundesliga den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel gefeiert.

Eine Woche nach dem 3:1-Auftakterfolg beim SC Freiburg besiegte die Mannschaft des neuen Trainers Jens Scheuer am 2. Spieltag Rekordmeister 1. FFC Frankfurt 3:0 (1:0).

Die niederländische Vizeweltmeisterin Lineth Beerensteyn (30.) brachte die Gastgeberinnen am Bayern Campus in Führung. Auf Vorlage von Nationalspielerin Linda Dallmann, die in Freiburg zweimal getroffen hatte, sorgte Beerensteyn (59.) mit ihrem Doppelpack für die Vorentscheidung. Sandrine Mauron (64.) setzte mit einem kuriosen Eigentor per Bogenlampe den Schlusspunkt.