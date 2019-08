Schalke ködert Nübel mit Mega-Gehalt und Ausstiegsklausel

Maja Hitij, getty

Schalke 04 will Kapitän Alexander Nübel unbedingt halten

Fußball-Bundesligist Schalke 04 will seinen neuen Kapitän Alexander Nübel offenbar unter allen Umständen langfristig binden.

Laut "Sport Bild" soll der 22 Jahre alte Torhüter bei den Königsblauen einen neuen Vertrag bis 2024 inklusive Ausstiegsklausel zwischen zehn und 20 Millionen Euro unterschreiben. Nübels derzeitiger Kontrakt läuft im nächsten Sommer aus.

Außerdem würde der von vielen Klubs umworbene Nübel auf Schalke eine deutliche Gehaltserhöhung kassieren. Bisher verdient der U21-Nationaltorhüter angeblich 600.000 Euro im Jahr, inklusive Prämien soll diese Summe auf mehr als fünf Millionen Euro ansteigen. Die Ausstiegsklausel soll ab 2021 in Kraft treten.

Schalke werde Nübel kein Ultimatum für eine Entscheidung stellen. "Selbst wenn er sich erst im Mai 2020 für uns entscheidet, wäre das auch in Ordnung", hatte Sportvorstand Jochen Schneider gesagt.

Nübel wolle wissen: "Wie entwickelt sich Schalke 04? Geht es in die richtige Richtung – auch für ihn? Dass er die Eindrücke von der Entwicklung in den kommenden Wochen und Monaten in seine Entscheidung einbeziehen will, finde ich absolut legitim", ergänzte Schneider und betonte: "Wie jeder Bundesliga-Spieler will auch er international spielen. Das ist doch das Salz in der Suppe."

Unter anderem sollen Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund an dem Schalker Schlussmann interessiert sein.