Hoeneß und Rummenigge zerstritten? Kovac äußert sich

Niko Kovac will mit dem FC Bayern gegen Mainz den zweiten Saisonsieg einfahren

Beim FC Bayern herrscht nach dem lockeren 3:0-Erfolg beim FC Schalke Aufbruchstimmung. Gegen den noch punktlosen FSV Mainz 05 soll in der heimischen Allianz Arena der nächste Dreier her. Auf der Spieltags-Pressekonferenz des Rekordmeisters hat sich Trainer Niko Kovac nun zum kommenden Gegner, aber auch zum kolportierten Streit zwischen den FCB-Bossen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge geäußert.

Am Donnerstag wurde der 47-Jährige auf die angebliche Missstimmung in der Münchner Führungsetage angesprochen. Kovac entgegnete, davon "nichts mitbekommen" zu haben. Der Kroate weiter: "Ich hatte so viel zu tun, hatte so einen Ballon auf." Für Nebenkriegsschauplätze sei da kein Platz gewesen.

Unterdessen bestätigte Kovac, dass Neuzugang Philippe Coutinho nach seinem Bundesliga-Einstand gegen Schalke bei seiner Heimpremiere gegen Mainz länger zum Einsatz kommen soll.

"Wir wollen zusehen, dass wir ihm mehr Minuten geben", erklärte der Coach. Beim 3:0 gegen Schalke kam der 27 Jahre alte Brasilianer vor einer Woche in der zweiten Hälfte für 33 Minuten zum Einsatz. "Unser Ziel ist es, ihn so schnell wie möglich fit zu bekommen", sagte Kovac.

Der Spanier Thiago steht am Samstag nach einer Spielpause wegen Problemen an der Halswirbelsäule vor einer Rückkehr in die Münchner Startelf. "Da sind wir sehr zuversichtlich", so Kovac.

Kimmich beim FC Bayern weiter als Rechtsverteidiger eingeplant

Joshua Kimmich dürfte dann wieder aus dem Mittelfeld in die Verteidigung rücken. "Er wird die Position hinten rechts nicht endgültig verlassen, dafür ist er da zu gut", sagte der Bayern-Coach über Kimmich, der auch im Verein am liebsten dauerhaft auf der Sechs spielen würde.

Mit Blick auf die mit zwei Siegen gestarteten Titelkonkurrenten Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen wird Kovac bei zwei Zählern Vorsprung nicht nervös.

"Ich bin nicht ängstlich, dass etwas in die falsche Richtung läuft", sagte der Kroate. Gegen den punktlosen Tabellenletzten aus Mainz werde es nur dann "leicht, wenn wir es ernst annehmen", betonte der 47-Jährige.

+++ Kovac über den schlecht gestarteten Gegner Mainz 05 +++

"Sie haben noch nichts gewonnen. Aber die Ergebnisse spiegeln nicht die Leistungen der Mainzer wider. Sie hätten nicht verlieren müssen. Die Gegentreffer kamen fast alle spät. Es ist eine Mannschaft, die gut arbeitet, intensiv Fußball spielt und über die Physis kommt. Es wird nur leicht, wenn wir es ernstnehmen, konzentriert sind und den Gegner in keiner Sekunde unterschätzen."

+++ Kovac über die Positionswechsel bei Joshua Kimmich ++

"Er hat auf Schalke ein gutes Spiel auf der Sechs gemacht. Er selbst ist sehr anspruchsvoll. Wir denken beide, dass er es noch besser kann. Auf der rechten Seite hat er offensiv unglaubliches Potenzial. Er war dort in den letzten beiden Jahren der beste Scorer. Wenn man ihn dort wegnimmt, verliert man den besten Scorer. Deswegen muss man ein gutes Mittel finden. Er wird diese Position nicht endgültig verlassen, dafür ist er zu gut. Er ist für mich einer der weltbesten Außenverteidiger. Wir können froh sein, ihn zu haben. Er bringt verdammt viel mit."

+++ Kovac über die Konkurrenz in der Bundesliga +++

"Die Schere wird weiter auseinander gehen. Es gibt wahrscheinlich sechs Mannschaften, die oben mitspielen werden. Die anderen werden im Mittelfeld oder am Tabellenende sein. Gegen Berlin haben wir zwei Punkte verloren. Aber wir sind am Anfang der Saison. Jede Mannschaft braucht Zeit. Ich bin also nicht ängstlich, dass es in die falsche Richtung läuft."

+++ Kovac über die Auslosung der Champions-League-Gruppen am Abend +++

"In Topf 1 und 2 sind nur Top-Top-Mannschaften. In Topf drei sind auch welche dabei, die man nicht unbedingt haben möchte. Es kommt, wie es kommt. Ich würde mir wünschen, dass wir eine Gruppe bekommen, die wir dann auch schaffen. Wunschgegner gibt es nicht. Wir nehmen jeden, der kommt. Ich habe die Auslosungen in den letzten Jahren fast nie verfolgt. Heute Abend wahrscheinlich auch nur mit einem Auge - irgendwann bekomme ich dann einen Anruf und werde dann etwas dazu sagen. Wir müssen sowieso alle besiegen, weil wir mehr erreichen wollen als letztes Jahr."

+++ Kovac über die Eingewöhnung von Coutinho +++

"Wir wollen ihn schnell fit bekommen. Jetzt ist er erstmal bei der Nationalmannschaft, vielleicht sammelt er dort Minuten und wird noch fitter. Ob er gegen Mainz spielt? Da möchte ich nichts verraten. Er ist sehr sympathisch, aber auch zurückhaltend. Das gefällt mir an so einem Weltstar. Er kann alles."

+++ Kovac über den bevorstehenden Hoeneß-Rücktritt +++

"Es ist so, dass er noch gar nichts ausgesprochen hat. Ich möchte mich da außen vor lassen. Wenn es dann ausgesprochen wurde, werde ich etwas sagen. Wir sollten ihm die Möglichkeit geben, sich zu artikulieren. Wir sollten nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Wir haben ein gutes Verhältnis. Ich bin froh, dass ich mit ihm als Spieler zusammenarbeiten durfte. Da habe ich schon viele Einblicke in den Menschen Uli Hoeneß gewonnen."

+++ Kovac über den kolportierten Streit zwischen Rummenigge und Hoeneß +++

"Das habe ich nicht mitbekommen. Ich hatte so viel zu tun, hatte so einen Ballon auf."

+++ Kovac über die Bayern-Bosse +++

"Wir sehen uns viel, wir telefonieren immer wieder. Das Verhältnis ist sehr positiv, ich würde sogar sagen freundschaftlich. Wie es sich entwickelt hat - die Geschichte kennen wir schon. Die müssen wir nicht wieder aufwärmen."

+++ Kovac über den aktuellen Bayern-Kader +++

"Die Mannschaft ist stark genug, um ihre Ziele zu erreichen. Man sollte unsere Mannschaften der letzten Jahre aber nicht klein machen. In der Vergangenheit waren auch gute Spieler hier. Wir haben dieses Jahr einen ebenso guten Kader wie im vorigen Jahr. Die Chefs haben sich bemüht und ihre Versprechungen eingehalten. Wir haben einen guten Kader."

+++ Kovac zum Personal +++

"Thiago hat wieder trainiert. Es wird aber wohl noch ein bisschen dauern. Leon hat auch wieder trainiert, er kann auch ohne Zweifel zur Nationalmannschaft. Die Qualität des Trainings dort wird sich lohnen. Er kann dort Minuten sammeln, die er zuletzt in der Bundesliga nicht hatte. Philippe (Coutinho, Anm.d.Red.) macht Fortschritte, das ist auch zu erwarten. Er trainiert täglich. Wir sind sehr zufrieden."

+++ Kovac über die neue Handregel +++

"Sie wird uns noch beschäftigen. Generell zu den Regeln: Mittlerweile wissen Spieler, Schiedsrichter und Trainer vielleicht gar nicht mehr, welche neuen Regeln es gibt."

+++ Kovac über den VAR +++

"Ich bleibe dabei, dass er gut ist. Er nimmt uns aber die Spontaneität. Man freut sich über ein Tor und wird zurückgepfiffen. Aber ich glaube, dass der Sport gerechter wird. Gerade, was Abseits oder Hand angeht."

+++ Kovac über Gelbe Karten für Trainer +++

"Das ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht ganz, was es bewirken soll. Ich verstehe, dass wir eine Vorbildfunktion haben. Aber Fußball ist Leidenschaft, Fußball ist Emotion. Das gehört dazu. Man muss die Aggression, die sich irgendwo aufstaut, auch loswerden. Ich glaube, man wird uns nicht gerecht, wenn man uns in Ketten legt. Wir nehmen es so hin."

+++ Kovac über Alternativen im Falle eines Lewandowski-Ausfalls +++

"Wenn er eine Auszeit braucht, müssen wir Spieler haben, die ihn ersetzen können. Serge (Gnabry, Anm.d.Red.) kann das. Das hat er in der Nationalmannschaft und in Hoffenheim schon gezeigt. Thomas (Müller, Anm.d.Red.) kann das in einer anderen Weise, aber er kann es. Fiete (Arp, Anm.d.Red.) ist noch jung. Er ist aber ein Spieler, der dort reinwachsen soll. Doch er braucht noch Zeit."

+++ Kovac über die bevorstehende Verlängerung von Robert Lewandowski +++

"Wir gehen davon aus, dass es klappt. Er hat sich hier in Deutschland sehr gut entwickelt. Er ist sehr gut in der Spur, hat fünf Tore in zwei Spielen erzielt. Er hat hier wie auch im Nationalteam große Verantwortung zu tragen. Dieser wird er gerecht. Wir hoffen, dass er gesund bleibt. Das würde bedeuten, dass wir viele weitere schöne Tore von ihm sehen. Er hätte vor ein oder zwei Jahren gehen können, doch er ist geblieben. Mit 31 ist jetzt vielleicht die Zeit, um in München endgültig den Anker zu werfen und auch künftig mit der Familie hier zu leben."

+++ Darf Coutinho erstmals von Beginn an ran? +++

Viele Bayern-Fans können den ersten Startelfeinsatz ihres neuen Hoffnungsträgers Coutinho kaum erwarten. Auf Schalke durfte der Brasilianer schonmal Bundesligaluft schnuppern, allerdings noch als Joker. Ob er gegen Mainz von Beginn an mitwirken darf, dürfte heute eine der spannendsten Fragen an Niko Kovac sein. Zudem wird ein Update zur Situation von Jérôme Boateng erwartet.

+++ Pflichtaufgabe am 3. Spieltag +++

Auf dem Papier ist das Duell zwischen dem FC Bayern und Mainz 05 am 3. Spieltag eine klare Angelegenheit. Auf der einen Seite der Rekordmeister, der nach der gelungenen Transferoffensive mit Coutinho, Ivan Perisic und Mickaël Cuisance immer noch auf Wolke sieben schwebt, auf der anderen Seite die schwer angeschlagenen Rheinhessen, die noch ohne Punkt dastehen. Insofern ist die Partie eigentlich eine Pflichtaufgabe für die Kovac-Elf - oder?