Neuer Interessent: Verlässt Götze den BVB im Winter?

Lars Baron, getty

Verlässt Mario Götze den BVB im Winter?

Die Vertragsverhandlungen zwischen Mario Götze und dem BVB liegen weiterhin auf Eis. Am Donnerstag bestätigte Sportdirektor Michael Zorc, dass sich die Parteien noch nicht auf einen neuen Kontrakt geeinigt haben. Auch aus diesem Grund denkt nun offenbar ein weiterer Klub über die Verpflichtung des 27-Jährigen nach.

Nachdem Inter Mailand laut übereinstimmenden Berichten bereits im Sommer konkretes Interesse an Mario Götze zeigte, streckt jetzt angeblich ein weiterer Klub die Fühler nach dem Weltmeister von 2014 aus.

Dem Portal "calciomercato" zufolge denkt auch der AC Mailand über eine Verpflichtung des Dortmunders nach. Demnach suchen die Rossoneri schon jetzt nach Spielern, die das Team im Winter verstärken könnten. Dabei sollen sie auf Götze aufmerksam geworden sein. Der 27-Jährige wird angesichts der kurzen Vertrags-Restlaufzeit als "günstige Alternative" betrachtet, heißt es.

Ob Götze sich einen Wechsel in die Serie A vorstellen könnte, ist nicht bekannt. Angeblich würde der Offensivmann seinen Vertrag bei der Borussia gerne verlängern, allerdings pocht er dabei auf ein fürstliches Gehalt, das ihm der Klub nicht zahlen will. Ob beide Parteien noch zu einer Einigung kommen, steht in den Sternen.

Sollte Götze seinen Vertrag nicht verlängern, ist ein Winter-Wechsel des Dortmunder Eigengewächses durchaus denkbar. Nur so hätte der BVB noch die Chance, eine Ablösesumme für den 27-Jährigen zu kassieren.