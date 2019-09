Bericht: Deal mit Wagner sorgte für Aufschwung bei Harit

Martin Rose, getty

Amine Harit erzielte in der neuen Saison schon zwei Treffer für den FC Schalke

Amine Harit ist bei Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 bislang eine der positiven Überraschungen der Saison. Dass der Marokkaner wieder in die Spur gefunden hat, liegt auch an David Wagner, dem neuen Trainer der Königsblauen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, habe sich der Coach in der Saisonvorbereitung intensiv mit dem 22-Jährigen beschäftigt. Dabei sei es zu einem Deal zwischen dem Fußballlehrer und seinem Schützling gekommen.

"Ich habe ihm damals meine Wahrnehmung geschildert, er mir seine. Wir kamen zu dem Schluss: Wir gehen es gemeinsam an und setzen uns am Ende der Vorbereitung nochmals zusammen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Dieses zweite Gespräch fand dann aber gar nicht mehr statt, weil eindeutig war, was Sinn macht", erklärte Wagner.

Er habe sein Vertrauen aber nicht blind ausgesprochen, sondern einige Bedingungen aufgestellt: "Du kriegst vom Verein und von mir jede Unterstützung, wenn du dich sportlich genau so verhältst, wie wir alle zusammen es von dir erwarten. Wenn ich hier Trainer bin, muss jeder auch bei Ballbesitz des Gegners an sein Optimum kommen", so der ehemaliger Premier-League-Teammanager.

Die Einstellung des Offensivspielers sei jedoch von Beginn an vorbildlich gewesen, schildert der 47-Jährige: "Amine hat nicht die Schuld bei anderen gesucht. Er sagte: 'Es sind Dinge passiert, für die ich nicht stehen will. Ich werde es allen zeigen.'"

Harits Wechselbad der Gefühle beim FC Schalke

Als Erzieher sah sich der Coach mit BVB-Vergangenheit zu keinem Zeitpunkt: "Abseits des Platzes weiß Amine genau, was in Ordnung ist und was nicht."

Harit spielt seit seinem Wechsel vom FC Nantes im Sommer 2017 für den FC Schalke. Auf eine gelungene erste Saison mit drei Treffern und sieben Vorlagen folgte jedoch der Absturz.

Der Youngster verursachte im Sommer 2018 in seiner Heimat einen Autounfall mit Todesfolge und kämpfte danach mit den Auswirkungen. Auf dem Platz konnte er nicht mehr an seine vorherigen Leistungen anknüpfen. Die psychologische Hilfe, die der Verein organisiert hatte, verweigerte er nach einiger Zeit anscheinend ebenso wie den Sprachunterricht.

Ein Verkauf in diesem Jahr blieb wohl nur aus, weil Harit für einen echten Neuanfang unter Wagner bereit war.