Alex Meier fiebert Sydney-Abenteuer entgegen

Alex Grimm, getty

Alex Meier kickt in der nächsten Saison für Sydney

Mit einem Portät über "Das Fussballgott" begrüßten die Western Sydney Wanderers am Freitag Neuzugang Alex Meier in ihrer Mannschaft. Noch bevor der ehemalige Kultstürmer von Eintracht Frankfurt den Flieger gen Down Under bestieg, äußerte er sich zu seiner neuen Herausforderung.

"Ich freue mich darauf, in Australien zu spielen und kann es kaum erwarten, ins Flugzeug zu steigen", sagte Meier im Interview mit seinem neuen Klub, für den er in der kommenden Saison auf Torejagd gehen wird.

Trainer Markus Babbel habe ihm erklärt, wie professionell der Klub geführt werde und dass es große Ambitionen gebe, ergänzte Meier. Außerdem habe ihm der Ex-Bayern-Profi gesagt, dass die Wanderers "ein großartiger Klub sind".

Über sich selbst wollte Meier indes nicht so viel preisgeben. "Ich spreche nicht gerne über mich und darüber, was ich leisten kann. Was ich sagen kann, ist, dass ich auf und neben dem Platz immer 100 Prozent geben werde", so der 36-Jährige, der in Deutschland zuletzt für den FC St. Pauli spielte, seit Sommer 2019 aber vereinslos war.

Für ihn sei das Wichtigste, dass die Mannschaft und die Spieler "in guten und in schlechten Zeiten" zusammenhalten. "Je besser die Umgebung ist, die wir schaffen", so der "Fußballgott", "desto eher kann daraus Erfolg entstehen".