Hummels-Einsatz gegen Bremen weiter fraglich

Maja Hitij, getty

Mats Hummels muss beim BVB mit dem Training pausieren

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sorgt sich vor dem Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (18:30 Uhr) um Abwehrspieler Mats Hummels. Zwei Tage vor dem Duell ist noch immer nicht sicher, ob der Ex-Nationalspieler eingesetzt werden kann.

Denn während die Kollegen am Donnerstagvormittag eine leichte Einheit absolvierten, war Hummels nicht zu sehen. Der Ex-Nationalspieler fehlte im Mannschaftstraining.

Hummels hatte sich im Ligaspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag am Rücken verletzt. In der 63. Minute musste er das Feld verlassen. Für ihn kam Youngster Dan-Axel Zagadou.

Am Montag hatte er den Fans noch mit einer Botschaft auf Instagram Mut gemacht: "Ich versuche, es bis Samstag wieder zu schaffen. Ob es klappt, wird sich aber erst in ein paar Tagen zeigen", kündigte er an.

Neben dem 30-Jährigen muss auch Linksverteidiger Nico Schulz weiter pausieren. Der Neuzugang laboriert bereits seit einigen Wochen an einer Fußverletzung.

Sollte Hummels nicht rechtzeitig fit werden, würde Zagadou den Routinier voraussichtlich auch gegen Bremen vertreten. Eine andere Option wäre Julian Weigl. Der gelernte Mittelfeldspieler half bereits in der abgelaufenen Saison mehrfach in der Innenverteidigung aus, sieht sich selbst aber eher auf der Sechs.

Eine Überraschung wäre derweil eine Berufung von Leonardo Balerdi. Der Argentinier wechselte im Januar für knapp 16 Millionen Euro von Boca Juniors nach Dortmund. Bislang spielte der 20-Jährige im Team von Lucien Favre keine Rolle.