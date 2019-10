Medien: FCB und City buhlen um Türkei-Juwel

Gabriele Maltinti, getty

Burak Ince hat das Interesse des FC Bayern geweckt

Im Alter von gerade einmal 15 Jahren hat sich Burak Ince beim türkischen Zweitligisten Altinordu bereits als Stammspieler etabliert. Deshalb sind nun angeblich auch internationale Top-Klubs - darunter auch Fußball-Bundesligist FC Bayern München - auf den Mittelfeldspieler aufmerksam geworden.

Wie die türkische Zeitung "Fotospor" berichtet, will der deutsche Rekordmeister das Talent gerne für den eigenen Nachwuchs verpflichten. Im Raum steht eine Ablösesumme von etwa 1,5 Millionen Euro.

Neben den Münchnern gilt auch Manchester City als potenzieller Interessent. Die englische Zeitung "Leicester Mercury" will zudem erfahren haben, dass Leicester City und der SC Freiburg den U16-Nationalspieler ebenfalls im Auge haben.

Burak Ince gab erst in dieser Spielzeit seit Debüt in der ersten Mannschaft von Altinordu. In der Folge kam er bislang in fünf der ersten sechs Saisonspiele zum Einsatz. Gegen Eskisehirspor gelang ihm Mitte September sein erstes Profi-Tor.