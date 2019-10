BVB und Schalke 04 im Bieterduell um Ricardo Rodríguez?

Marco Luzzani, getty

Soll beim BVB und Schalke 04 auf der Liste stehen: Ricardo Rodríguez

Nach seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg zum AC Mailand zählte Ricardo Rodríguez zwei Spielzeiten zum Stammpersonal der Rossoneri. Zuletzt sanken die Aktien des Schweizers beim Serie-A-Klub jedoch deutlich - zur Freude der Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und FC Schalke 04.

Wie die Boulevardzeitung "Blick" berichtet, gehören der BVB und der S04 zu den Vereinen, die den 27 Jahre alten Rodríguez im Winter gerne verpflichten würden.

Nach dem Verlust seines Stammplatzes an Neuzugang Theo Hernández will der Linksverteidiger so schnell wie möglich weg - auch, um seinen Status im Nationalteam nicht zu gefährden.

In Deutschland genießt Rodríguez bis heute einen exzellenten Ruf. 149 Mal stand er in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg auf dem Rasen, sammelte 41 Scorerpunkte (15 Tore, 26 Vorlagen) und machte sich vor allem als Standardspezialist einen Namen.

Rodríguez' Vertrag bei Milan endet 2021, allzu teuer wäre er folglich nicht. Neben den deutschen Bewerbern sollen auch Atlético Madrid, die AS Rom und der FC Everton Interesse am Linksfuß zeigen.

2017 hatten die Rossoneri 15 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, um Rodríguez nach Italien zu locken. Darüber hinaus statteten sie den Abwehrmann mit einem Top-Vertrag aus. Dieser belastet nun den Etat der Mailänder.