Herrmann: "Es bringt nichts, sich verrückt zu machen"

Dean Mouhtaropoulos, getty

Patrick Herrmann blieb trotz Reservistenrolle ruhig

Patrick Herrmann von Borussia Mönchengladbach genießt den aktuellen Höhenflug mit den Fohlen. Trotz überschaubarer Einsatzzeit in den ersten Pflichtspielen ist der Ur-Gladbacher ruhig geblieben.

"Ich wusste: Meine Chance wird noch kommen. Es bringt nichts, sich verrückt zu machen", sagte Herrmann im Interview mit dem "kicker" über sein Reservistendasein. Der Rechtsaußen durfte in den ersten drei Bundesligaspielen nicht eine Minute spielen. Der Flügelspieler hat aber keine Unruhe in den Verein gebracht und geduldig auf seine Chance gewartet.

Dies könnte auch daran liegen, dass Herrmann in seiner Zeit in Gladbach schon mehrfach die Erfahrung gemacht hat, nicht zur Stammelf zu gehören. "Man will ran, will auf den Platz, will spielen. Aber ich habe natürlich auch gesehen, dass die anderen Offensivspieler es gut machen. Solche Phasen gehören dazu."

Seit dem zweiten Spieltag in der Europa League läuft es für den Flügelspieler: Bei Istanbul Basaksehir erzielte er das wichtige 1:1. Am zurückliegenden Bundesliga-Spieltag war Herrmann maßgeblich dafür verantwortlich, dass Gladbach die Tabellenführung übernahm. Beim 5:1-Erfolg gegen den FC Augsburg traf der 28-Jährige doppelt und bereitete ein Tor vor.

Herrmann optimistisch vor Duell mit dem BVB

Das Spiel war für den Rechtsfuß auch ein Beweis für die positive Entwicklung unter Neu-Trainer Marco Rose. "Das 5:1 gegen Augsburg war wieder ein deutlicher Schritt nach vorne. Wir konnten vieles von dem umsetzen, was der Trainer sehen möchte. Das Pressing, die hohen Balleroberungen, auch das schnelle Spiel Richtung gegnerisches Tor, das funktionierte alles klasse", so Herrmann.

Am kommenden Spieltag reist Gladbach zum Borussen-Duell nach Dortmund. Dabei spricht die Bilanz eindeutig für die schwarz-gelbe Borussia. Die letzten acht Spiele gewann allesamt der BVB. Dennoch rechnet sich Herrmann was aus im Top-Spiel: "Wir fahren [...] mit der Gewissheit nach Dortmund, dass wir gut drauf sind und ebenfalls einiges an Qualität zu bieten haben. Schauen wir also mal, was am Samstag so geht."