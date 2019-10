Nicolai Müller erweitert Ex-Eintracht-Riege in Sydney

Christian Kaspar-Bartke, getty

Nicolai Müller verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt nach Down Under

Nicolai Müller verlässt Eintracht Frankfurt und spielt ab sofort für die Western Sydney Wanderers in Australien.

Der 32-Jährige kommt damit in einen Verein, bei dem bereits einige bekannte Gesichter aus der Bundesliga unter Vertrag stehen. Trainiert wird Müller künftig vom früheren FC-Bayern-Spieler Markus Babbel.

Zuletzt wechselten bereits zwei ehemalige Frankfurter nach Down Under. Im Sommer begann für den Schweizer Pirmin Schwegler das Kapitel Australien. Vor wenigen Wochen verschlug es auch Eintracht-Legende Alexander Meier nach Sydney. Mit Patrick Ziegler und Kwame Yeboah stehen sogar noch zwei weitere Spieler mit Deutschland-Vergangenheit im Kader der Wanderers.

Müllers neuer Sportdirektor John Tsatsimas ist voll des Lobes für seinen Neuzugang: "Unsere Mitglieder und Fans können sich sehr freuen über diese Verpflichtung, Nicolai war ein Top-Profi in Deutschland und hat für viele Jahre in der ersten und zweiten Bundesliga, sowie der Europa League gespielt", so der Wanderers-Chef auf der Vereinshomepage.

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic drückt Müller die Daumen für das Sydney-Abenteuer: "Wir wünschen Nicolai alles Gute in Sydney. Für ihn ist das ein echtes Abenteuer, er wird die Zeit dort genießen. Wir haben mit Pirmin, Alex und nun Nicolai schon eine echte Eintracht-Zweigstelle dort."