RB-Neuzugang mit Kampfansage an BVB und FC Bayern

Paolo Bruno, getty

Patrik Schick will BVB und FC Bayern mit RB Leipzig die Stirn bieten

Neuzugang Patrick Schick glaubt trotz der übermächtig erscheinenden Konkurrenz durch den FC Bayern München und Borussia Dortmund an die Meisterchance von RB Leipzig.

"Wir gehören aktuell und auch generell zu einem der besten drei Klubs in Deutschland und haben großes Potenzial. Wir werden auf jeden Fall alles geben, um weiterhin im Titelrennen mitzukämpfen", sagte Schick der "Bild".

Wegen einer Verletzung kam der für 3,5 Millionen Euro von der AS Rom ausgeliehene Stürmer erst 27 Minuten für die Leipzigerzum Einsatz. Auf der Länderspielreise konnte Schick mit Tschechien nun Spielpraxis sammeln. "Es ist schon wichtig. In Leipzig war ich lange verletzt, konnte nicht richtig trainieren. Jetzt will ich jede Einheit und jedes Spiel mitnehmen um auf mein Top-Level zu kommen", erklärte der Profi.

Schick ist davon überzeugt, den Sachsen mit seiner Qualität weiterhelfen zu können. "Wir spielen ein krasses System, in dem jeder Spieler laufen, laufen und noch mal laufen muss. Das Pressing ist extrem, jeder muss ans Limit gehen und als Mannschaft funktionieren. Es ist auf jeden Fall anders als in Rom. Und besser für mich. Denn als Stürmer willst du immer so schnell wie möglich vor das Tor – und den Ball reinmachen."

Schick ergänzte: "Ich versuche, Gas zu geben und liebe es, den Ball zu jagen. Ich bin kein Stürmer, der zwischen den Verteidigern steht und auf den Ball wartet. Aber wichtig ist das Team. Mit meinen Toren will ich beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen."