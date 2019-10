Ex-Nationalspieler Trochowski zurück beim HSV

Alexander Hassenstein, getty

Piotr Trochowski stattet dem HSV einen Besuch ab

Der frühere Nationalspieler Piotr Trochowski hat seinem Ex-Klub Hamburger SV einen Trainingsbesuch abgestattet - allerdings nicht dem Profi-Team des Zweitligisten.

Der 35-Jährige trainierte stattdessen am Mittwochabend bei der dritten Mannschaft des HSV mit. "Eine coole Aktion für die gesamte Mannschaft! Komm doch gerne wieder, Troche!", hieß es in einem Statement auf der Facebook-Seite des Teams.

Auch HSV-Präsident Marcell Jansen spielt in der dritten Mannschaft der Rothosen. Trainer ist der ehemalige Profi Christian Rahn. Aktuell belegt das Team den zehnten Tabellenplatz in der Oberliga Hamburg.

Trochowski, der im Sommer 2018 seine Profi-Karriere beim FC Augsburg beendete, war 2005 vom FC Bayern München zum HSV gewechselt. Im Sommer 2011 zog er weiter zum FC Sevilla. 2015 folgte der Wechsel nach Augsburg.

Unter anderem stehen 199 Bundesligaspiele, acht Einsätze in Champions League und Champions-League-Qualifikation sowie 35 A-Länderspiele in der Vita des gebürtigen Polen, der vergangenen Sonntag am Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart in Hamburg teilnahm.