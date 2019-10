Entscheidung wohl gefallen: Müllers Bank-Frust geht weiter

Martin Rose, getty

Thomas Müller wird wohl erneut auf der Bank Platz nehmen müssen

Seit Wochenbeginn hielt sich rund um den FC Bayern München die heiß diskutierte Frage, ob Thomas Müller beim Bundesligaspiel am Samstag beim FC Augsburg zum sechsten Mal in Folge nur auf der Bank Platz nehmen muss.

Die "Bild" will die Antwort kennen und meint: Ja!

Nach Informationen der Zeitung zeigte sich der 30-Jährige im Abschlusstraining an der Säbener Straße zwar äußerst engagiert und präsent auf dem Platz. Trotzdem sieht es so aus, dass hinter Stürmerstar Robert Lewandowski erneut der brasilianische Leihspieler Philippe Coutinho den Vorzug vor Müller erhalten wird.

Ein weiteren Trainingsformen, in denen taktische Spielvarianten geübt wurden, war es vor allem der 27-Jährige Brasilianer, der in der zentralen Offensive von Kovac aufgestellt wurde. Sehr wahrscheinlich also, dass Coutinho auch bei den Fuggerstädtern zunächst wieder beginnen darf.

Als weitere Option gilt noch, dass die Bayern erstmals mit beiden Konkurrenten gleichzeitig ins Spiel starten. Auf das entsprechende 4-1-4-1-System hatte Cheftrainer Nico Kovac bisher weitestgehend verzichtet, ist aber nach wie vor eine Möglichkeit.

So oder so: Der deutsche Rekordmeister und derzeitige Tabellendritte startet als turmhoher Favorit in das Gastspiel beim Tabellen-14. FC Augsburg.