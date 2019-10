FC Bayern bestätigt schwere Kreuzbandverletzung bei Süle

Alexander Hassenstein, getty

Niklas Süle verletzte sich am Samstag schwer

Die schlimmsten Befürchtungen der medizinischen Abteilung des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München haben sich bestätigt: Niklas Süle hat sich beim 2:1-Auswärtssieg seiner Mannschaft beim FC Augsburg am Samstag eine schwere Kreuzbandverletzung zugezogen.

Wie die Münchner am Sonntag bestätigten, erlitt der deutsche Nationalspieler eine Ruptur des vorderen Kreuzbandrisses im linken Knie. Zuvor war der Innenverteidiger eingehend von Mannschaftsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt untersucht worden. Süle wird noch am selben Tag operiert.

Niklas #Süle hat sich beim Auswärtsspiel in Augsburg einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen und wird noch am heutigen Sonntag operiert.



Gute Genesung, Niklas! https://t.co/JG1yZWIFhC — FC Bayern München (@FCBayern) 20. Oktober 2019

Die schwere Knieverletzung Süles trifft den FC Bayern schwer. Der 24-Jährige stand bisher in allen Pflichtspielen in dieser Saison in der Startelf und war unter Cheftrainer Niko Kovac absolut gesetzt.

Für den Abwehrchef der Bayern ist es bereits der zweite Kreuzbandriss seiner Karriere. In Diensten der TSG 1899 Hoffenheim erlitt Süle die schwere Knieverletzung vor vier Jahren schon einmal.

Süle droht für den Rest der kompletten Saison 2019/2020 auszufallen.