Schalke-Verteidiger lobt sich nach Zittersieg

Ozan Kabak (l.) zog mit dem FC Schalke 04 ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein

Der FC Schalke 04 hat sich am Dienstagabend trotz komfortabler 3:0-Führung bei Arminia Bielefeld (3:2) ins Achtelfinale des DFB-Pokals gezittert. Ungeachtet der beiden Gegentore bescheinigte sich S04-Abwehrspieler Ozan Kabak hinterher eine gute Leistung.

Der Sommer-Neuzugang wurde von Trainer David Wagner in dieser Spielzeit erstmals in die Startelf berufen und spielte 90 Minuten an der Seite von Innenverteidiger Salif Sané durch. "Mir hat mein Auftritt gut gefallen", wird Kabak im "kicker" zitiert.

Nachdem sich der junge Türke in der Saisonvorbereitung eine Fußverletzung zuzog und anschließend wochenlang fehlte, profitierte er nun vom Ausfall von Benjamin Stambouli. "Das ist Fußball. Benji hat es in den letzten Spielen sehr gut gemacht, es tut mir leid für ihn. Aber Verletzungen sind Teil des Fußballs - und jetzt kommt meine Zeit", gab sich Kabak angriffslustig.

Der 15-Millionen-Euro-Neuzugang weiß daher um seine Chance. "Ich kann dem Trainer jetzt zeigen, was ich draufhabe." Bislang blickt Kabak lediglich auf vier Kurzeinsätze in der Bundesliga zurück. Gegen den FC Augsburg (Sonntag, 18:00 Uhr) in der Bundesliga scheint sein Einsatz sicher.

Lob erhielt der Abwehrspieler derweil von seinen Mannschaftskollegen. Amine Harit ist sich sicher, dass Kabak nach dem Ausfall von Stambouli "wichtig werden" wird. Laut Mark Uth, der gegen Bielefeld zwei Tore vorbereitete, habe der 19-Jährige "viele Zweikämpfe gewonnen. Das ist wichtig, wenn er nach so einer langen Zeit mal die Chance bekommt."