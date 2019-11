DFB gibt Sperre für Jérôme Boateng bekannt

Alex Grimm, getty

Fehlt dem FC Bayern nicht nur gegen den BVB: Jérôme Boateng

Das DFB-Sportgericht hat am Dienstag die Länge der Sperre für Jérôme Boateng bekannt gegeben. Der Innenverteidiger wurde für zwei Spiele gesperrt und fehlt dem FC Bayern damit nicht nur im Spiel gegen den BVB.

Der Rio-Weltmeister wurde nach seiner Roten Karte wegen einer Notbremse im Spiel bei Eintracht Frankfurt (1:5) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Begegnungen gegen Borussia Dortmund am Samstag und bei Fortuna Düsseldorf (23. November) gesperrt. Boateng und die Bayern haben dem Urteil zugestimmt, dieses ist somit rechtskräftig.

Boatengs Platzverweis war der zweitfrüheste eines Bayern-Profis in der Bundesliga-Geschichte. Einzig Markus Babbel wurde noch früher vom Platz geflogen: Beim 3:3 zwischen dem FCB und dem VfB Stuttgart am 15. Oktober 1997 sah Babbel bereits in der vierten Minute die rote Karte.

Durch die Sperre vergrößern sich die Abwehrsorgen der Münchner. Auf die Innenverteidiger Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Lucas Hernandez (Teilruptur des Innenbandes im Sprunggelenk) muss der FC Bayern langfristig verzichten.

Mit Benjamin Pavard stehen den Münchenern und ihrem Interimstrainer Hansi Flick lediglich ein gelernter Innenverteidiger zur Verfügung.