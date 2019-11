AS Rom besiegt! Thuram lässt den Borussia Park beben

Jörg Schüler, getty

Borussia Mönchengladbach holte den ersten Sieg in der Gruppenphase der Europa League

Der Bann ist gebrochen: Dank eines späten Treffers von Marcus Thuram (90.+4) liegen die Überflieger von Borussia Mönchengladbach auch in der Europa League wieder auf Kurs. Der Bundesliga-Tabellenführer holte durch ein hart erkämpftes 2:1 (1:0) gegen den italienischen Topklub AS Rom den ersehnten ersten Sieg der Gruppenphase und darf wieder vom Einzug in die K.o.-Runde träumen.

Thuram sorgte für die Entscheidung zugunsten des Team von Trainer Marco Rose, das somit auch den direkten Vergleich gegen die nun punktgleichen Römer gewann. Die in der Liga zuletzt so starken Fohlen waren zunächst durch ein Eigentor von Federico Fazio (35.) in Führung gegangen, ehe Fazio seinen Fehler mit dem Ausgleich (64.) wieder gutmachte. Am 28. November kann das Rose-Team beim Wolfsberger AC den nächsten großen Schritt machen.

"Wir haben es selbst in der Hand, international zu überwintern", hatte Sportdirektor Max Eberl vor dem Anstoß gesagt. Entsprechend energisch ging die Borussia zu Werke. Wie schon im Hinspiel (1:1) setzte Gladbach die Roma von der ersten Minute an unter Druck, eroberte teilweise schon am gegnerischen Strafraum die Bälle, verarbeitete diese aber zunächst noch zu ungenau.

Turbulente zweite Halbzeit - Sommer mit Glanzparade

Die erste Chance bot sich prompt den Gästen: Ein Kopfball des schon im Hinspiel erfolgreichen Nicolo Zaniolo strich knapp über die Latte (12.). Die aktivere Elf blieb aber klar die Borussia. Kapitän Lars Stindl (13.), der in Rom ein spätes Elfmeter-Geschenk genutzt hatte, und Torjäger Marcus Thuram (15.) versuchten es zunächst aus der Distanz.

Nach dem starken Beginn wurde die Begegnung immer umkämpfter und hektischer. Fehlpässe wechselten sich mit rasanten Angriffen ab, die 44.570 Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten.

Beim 1:0 war Gladbach dann das Glück hold: Eine scharfe Hereingabe von Thuram beförderte Fazio mit der Fußspitze am verdutzten Gäste-Schlussmann vorbei ins eigene Tor. Für das Rose-Team war es die erste Führung der Europapokal-Saison.

Nach der Pause ging es weiter hin und her, auch weil der Dritte der Serie A nun mutiger agierte. Vom Ex-Wolfsburger Edin Dzeko war im Sturm der Giallorossi zwar kaum etwas zu sehen, dafür zwang Javier Pastore (57.) Gladbachs Keeper Yann Sommer zu einer Glanzparade. Wenig später war der Schlussmann aber machtlos, als Fazio aus kurzer Distanz mit einer Volleyabnahme erfolgreich war. In der spannenden Schlussphase hatten beide Teams noch die Chance zum Siegtreffer - praktisch die letzte Gelegenheit nutzte Thuram.