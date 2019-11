Pressestimmen: "Alles außer Männerfußball!"

Sebastian Widmann, getty

Der BVB war gegen den FC Bayern chancenlos

Ohne Gegenwehr ergab sich der BVB bei der deftigen 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern in sein Schicksal. Entsprechend deutlich fielen die Reaktionen auf den Auftritt der Schwarz-Gelben aus. Viel Lob es dagegen für die Münchner. Die Pressestimmen zum Bundesliga-Topspiel:

"Süddeutsche Zeitung": Die übliche Dortmunder Klatsche. Trainerwechsel? Verunsicherung? Keineswegs, alles wie immer. In einem überlegen geführten Spitzenspiel nimmt der FC Bayern den BVB auseinander. Am Ende siegte der Meister [...] 4:0 (1:0) gegen einen BVB, der im Gegensatz zu den klar überlegenen Münchnern zu keinem Zeitpunkt wie ein ernsthafter Titelkandidat aufgetreten war. Stattdessen hatte Dortmund die nächste Machtdemonstration der Bayern über sich ergehen lassen.

"Spiegel Online": Dortmunder Männerfußball. Die Forderungen von BVB-Sportchef Michael Zorc vor dem Topspiel in München waren nicht nur sexistisch. Sie waren auch erfolglos. Testosteron schießt keine Tore. Lewandowski schon.

"Bild.de": Dortmund-Debakel! Das Giganten-Duell zwischen dem FC Bayern und dem BVB. Richtig gigantisch ist nur einer ...

"Abendzeitung": Entfesselte Bayern zerlegen den BVB. Was für eine Machtdemonstration des FC Bayern! Die Bayern spielen vorne ganz groß auf und zerlegen den BVB in seine Einzelteile. Hinten verteidigten die Münchner im Kollektiv hervorragend und ließen nur eine echte Torchance zu. Es war wohl die beste Leistung seit dem Kantersieg gegen Tottenham.

"RuhrNachrichten": Alles außer Männerfußball! BVB zerfällt im Topspiel in seine Einzelteile. Dieser Auftritt wirft in Dortmund Fragen auf. Mal wieder nach der Mentalität - und auch die nach der Einstellung. Borussia Dortmund hatte maßlos enttäuscht, wie so oft in der jüngeren Vergangenheit in München. Mit dem 0:4 war der BVB noch gut bedient, fast noch schlimmer aber war, wie wehrlos sich die Borussia in ihr Schicksal ergab.

"kicker": Der Dortmunder Horror in München geht weiter! Katz' und Maus: Lewandowski, Gnabry & Co. fertigen den BVB ab. Die düstere Auswärtsbilanz von Borussia Dortmund bei Gastspielen in München erhielt am Samstagabend ein weiteres Kapitel. Nach 0:5, 0:6, 1:4, 1:5, 1:2 setzte es dieses Mal ein hochverdientes 0:4 gegen einen hochüberlegenen FC Bayern München.

"FAZ": Eine Machtdemonstration des FC Bayern. Nach dem schlimmen Debakel von Frankfurt und dem Aus für Trainer Niko Kovac zeigen die Münchner eine Gala im Topspiel.

"WAZ": Ein einzelnes Spiel entscheidet nicht über eine gesamte Saison und auch nicht über den Titel. Doch so braucht man nicht von der Meisterschaft zu reden. Natürlich ist der Dortmunder Kader fußballerisch herausragend zusammengestellt, keine Frage. Es ist aber auch eine Qualität, seine Fähigkeiten in den wichtigen Spielen auf den Punkt abrufen zu können. In den größten Spielen seine größten Leistungen zu bringen. Das gelang den Dortmundern wieder einmal nicht.

"RP": Der Rekordmeister deklassierte den Erzrivalen Borussia Dortmund verdient mit 4:0 (1:0) und schob sich an den Westfalen vorbei vorerst auf Rang drei der Tabelle. Robert Lewandowski (17./ 76.), Serge Gnabry (47.) und ein Eigentor von Mats Hummels (79.) entschieden das Spiel, in dem sich die Gäste nach gutem Beginn vom ersten Gegentor aus der Bahn werfen ließen - es folgte ein erschreckend mutloser Auftritt des BVB.

"Eurosport": Wer im Topspiel des 11. Spieltages ein Duell auf Augenhöhe erwartet hatte, wurde über 90 Minuten bitter enttäuscht. Mit 59 Prozent Ballbesitz dominierten die Bayern klar das Geschehen und gab insgesamt 18 Torschüsse ab - von Seiten des BVB kamen derer zwei. Der BVB präsentierte sich in eigenem Ballbesitz viel zu fahrig und leistete sich über die gesamte Spieldauer insgesamt 141 Ballverluste.

"Reviersport": FC Bayern erteilt dem BVB eine Lehrstunde. Die Leistung des BVB war unterirdisch.