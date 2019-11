Diese Abfindung kassiert Beierlorzer vom 1. FC Köln

Jörg Schüler, getty

Achim Beierlorzer wurde beim 1. FC Köln entlassen

Nur neun Tage nach seiner Entlassung beim 1. FC Köln übernahm Achim Beierlorzer die Geschicke beim 1. FSV Mainz 05. Vom Domstadtklub erhält der Ex-Coach noch eine ordentliche Abfindung.

Wie die "Sport Bild" berichtet, streicht Beierlorzer für seine Zeit in Köln insgesamt eine Million Euro ein. Diese Summe setzt sich aus dem Gehalt, das der Effzeh ihm bereits für die gesamte Saison überwiesen hat, und einer Abfindung in Höhe von 600.000 Euro zusammen.

Das Engagement von Achim Beierlorzer bei Mainz 05 geht als eine der bizarrsten Trainerverpflichtungen in die Geschichte der Fußball-Bundesliga ein.

"Sicherlich ist dies eine kuriose Situation im Fußball. Vor einer Woche war ich noch Trainer in Köln, nun werde ich in Mainz als Chefcoach vorgestellt", gestand Beierlorzer bei seiner Präsentation.

Tatsächlich war der 51-Jährige, der bei den Rheinhessen einen Vertrag bis 2022 unterschrieben hat, im Grunde nie weg. Durch die Länderspielpause verpasste Beierlorzer kein Spiel. Zudem ist sein letzter Gegner mit dem FC sein erster mit dem FSV - am Sonntag muss Mainz bei der TSG Hoffenheim antreten.

"In diesem Geschäft kann es manchmal schnell gehen, besonders wenn es einfach passt", so der Nachfolger des am 10. November entlassenen Sandro Schwarz: "Da geht eine Tür zu - und eine andere auf. Dass sie so schnell aufgeht, war sicher nicht der Plan."

Beim 1. FC Köln hat Markus Gisdol mittlerweile übernommen.