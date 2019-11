Wird Spurs-Youngster Parrott der Sancho des FC Bayern?

Jack Thomas, getty

Troy Parrott soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Troy Parrott von Tottenham Hotspur ist derzeit eine der am meist gehandelten Talente in England. 17 Jahre ist der Ire gerade einmal jung und wird in der englischen Presse schon als möglicher Neuzugang und damit als Jadon Sancho, Shootingstar vom BVB, des FC Bayern gehandelt.

Parrott, der aktuell für den Nachwuchs der Spurs kickt, lässt die irischen Fußball-Fans derzeit von einer goldenen Zukunft träumen. Der Angreifer gehört bereits zu den Leistungsträgern der U21 Nationalmannschaft seines Heimatlandes und in der U19 bei den Londonern. Ein Umstand, der auch dem FC Bayern München nicht entgangen sein soll.

Der deutsche Rekordmeister soll zu einer Reihe von Teams gehören, die die Entwicklung des Youngsters genau verfolgen. Das berichten "calciomercato" und auch die "Daily Mail". Ziel der Aktion: Einen ähnlichen Volltreffer landen, wie es dem BVB im Sommer 2017 mit Jadon Sancho gelang.

Schon beim Audi Cup im Sommer machte Parrott mit guten Leistungen von sich reden. Die Konkurrenz ist allerdings äußerst namhaft: Neben dem FC Bayern haben demnach Juventus Turin und Real Madrid ein Auge auf den Mittelstürmer geworfen.

Parrott glänzt bei der irischen U21

Im September wurde er zum ersten und bislang einzigen Mal bei den Profis eingesetzt, stand ausgerechnet beim blamablen Aus der Spurs im EFL Cup beim Viertligisten Colchester United 66 Minuten auf dem Platz. Für die Juniorenteams der Spurs wiederum stehen in dieser Saison sehr beachtliche sieben Treffer in vier Einsätzen zu Buche.

Dass er seinen Altersgenossen ein Stück voraus ist, bewies Parrott auch bei seinem Debüt für die irische U21. Beim 1:0-Erfolg in der EM-Qualifikation über Armenien erzielte der Offensivspieler das goldene Tor. Beim folgenden 3:1-Sieg der Mannen der "Boys in Green" gegen Schweden schnürte das Top-Talent einen Doppelpack. Für Irlands U19 erzielte Parrott bislang vier Treffer in vier Einsätzen.

Parrott ist aber wohl nicht der einzige Spieler von der Insel, den die Münchener auf dem Zettel haben. Auf der Suche nach einem potenziellen Nachfolger für Torwart Manuel Neuer beschäftigt man sich an der Säbener Straße wohl mit Dean Henderson. Der 22-Jährige steht bei Manchester United unter Vertrag, wurde in diesem Sommer aber an Sheffield United verliehen.