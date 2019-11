Kapitän, Fan-Liebling, Torjäger: Klos lässt Arminia träumen

Thomas F. Starke, getty

Fabian Klos ist on fire

Fabian Klos trifft und trifft und trifft. Sein Klub ist inzwischen Tabellenführer der 2. Liga - doch die größeren Schlagzeilen im Hause Klos produzierte zuletzt seine Frau. Mit ihren Auftritten bei der TV-Show "The Voice of Germany" zog Ann-Christin ein Millionenpublikum in ihren Bann.

Am Wochenende werden die Blicke allerdings wieder ganz auf Fußball-Torjäger Fabian gerichtet sein. Der Klos'sche Ausflug in die große Welt des Showbusiness ist mittlerweile beendet, der Stürmer will mit Arminia Bielefeld im Heimspiel am Samstag gegen den SV Sandhausen die überraschende Spitzenposition unbedingt verteidigen. Zehn Jahre nach dem letzten Bundesliga-Abstieg träumen sie in Ostwestfalen von der Rückkehr. Klos sei Dank.

"Wir sind verdienter Tabellenführer", sagte Klos zuletzt. Der Erfolg sei "kein Zufall. Wir zeigen schon das ganze Jahr über gute Leistungen. Ich sehe uns unter den Top drei.

Arminia-Duo in Europas Bestenlisten

Der Höhenflug der Ostwestfalen ist eng mit dem Leistungshoch ihres Angreifers verbunden. Klos ist Kapitän, Klos ist Fan-Liebling - vor allem aber ist Klos ein ausgezeichneter Torjäger, mit seinen 93 Kilogramm Körpergewicht, verteilt auf 194 Zentimeter Körpergröße, eine Urgewalt im gegnerischen Strafraum.

Zehn Tore hat der 31-Jährige in dieser Saison bislang erzielt, fünf weitere Treffer bereitete er vor. Zusammen mit Andreas Voglsammer (8 Tore/4 Vorlagen) bildet Klos momentan das gefährlichste Gespann im deutschen Profifußball.

Mehr noch: In ganz Europa waren nach "Sky"-Berechnungen bislang nur Ciro Immobile und Luis Alberto (29 Torbeteiligungen) für ihren Klub Lazio Rom an noch mehr Toren direkt beteiligt als die Arminen. "Manchmal haben Stürmer einfach einen Lauf - und 2019 haben wir beide einen ziemlichen Lauf", sagte Klos bei "Sky". Gefühlt dauert dieser Lauf schon seit Jahren an. Erst im Frühjahr feierte Klos sein 50. Zweitligator für die Arminia, inzwischen sind es fast 70.

Aufstieg mit Bielefeld "wäre das Größte für mich"

Aufstieg in die 2. Liga, Abstieg in die Drittklassigkeit, Wiederaufstieg und eine Fast-Pleite des Klubs: In seinen neun Jahren in Bielefeld hat Koloss Klos, der in 306 Pflichtspielen 141 Tore schoss, schon vieles erlebt. Was ihm fehlt, liegt auf der Hand.

"Auf lange Sicht gesehen", erzählte Klos einmal im "11Freunde"-Interview, "ist Arminia Bielefeld ein Verein, der wahrscheinlich in die Bundesliga gehört." Ein Aufstieg mit Bielefeld "wäre das Größte für mich. Ich habe schon so viel mit dem Verein erlebt, dass es für mich natürlich überragend wäre, mit Arminia noch einmal in der Bundesliga zu spielen."

In dieser Saison scheint solch ein Aufstieg so realistisch wie lange nicht.