Medien: Gladbach beobachtet auch Thurams Bruder

Khéphren Thuram (r.) steht offenbar bei Gladbach auf dem Zettel

Marcus Thuram erwies sich im Sommer als echter Glücksgriff für Borussia Mönchengladbach. Nun hat der Klub vom Niederrhein offenbar auch die Fühler nach seinem kleinen Bruder Khéphren ausgestreckt.

Laut "kicker" haben die Gladbach-Scouts den jüngeren Thuram-Bruder auf der Liste.

Der 18-Jährige durchlief die Jugendabteilung von AS Monaco. Für die Profis der Monegassen kam er drei Mal zu Kurzeinsätzen. Der Youngster wechselte in diesem Sommer zu OGC Nizza. Seitdem kam der Mittelfeldspieler auf drei Einsätze in der Ligue 1, einmal durfte er sogar in der Startelf ran.

Khéphren Thuram ist seit der U16 zudem fester Bestandteil der französischen U-Nationalmannschaft.

"Khéphren ist von uns der beste Fußballer", sagte Gladbach-Star Marcus Thuram erst kürzlich dem "kicker" über seinen Bruder.

Der 22-Jährige war im Sommer für neun Millionen Euro von EA Guingamp zu den Fohlen gewechselt. Seitdem erzielte er acht Tore für Gladbach und bereitete fünf weitere Treffer vor.