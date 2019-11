Erneute Geldstrafe für Waldhof Mannheim

Jörg Halisch, getty

Waldhof Mannheim muss für das Fehlverhalten der Fans zahlen

Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim wird erneut zur Kasse gebeten.

Am Dienstag wurden die Kurpfälzer vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mit einer Geldstrafe in Höhe von 7925 Euro belegt. Grund ist das Fehlverhalten der Fans während des Derbys am 1. September beim 1. FC Kaiserslautern (1:1).

Bereits am Montag wurde Mannheim wegen des Fehlverhaltens seiner Anhänger während der Partie am 29. September gegen Hansa Rostock (1:1) zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.150 Euro verurteilt. Der Klub hat beide Sanktion akzeptiert.