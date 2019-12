Medien: Schalke hat kein Interesse an Rodríguez

Marco Luzzani, getty

Ricardo Rodríguez ist beim FC Schalke angeblich kein Thema mehr

Der ehemalige Wolfsburg-Profi Ricardo Rodríguez wurde in den letzten Wochen immer wieder mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Neben dem BVB wurden auch Eintracht Frankfurt und der FC Schalke als mögliche Anlaufstationen genannt. Zumindest am Interesse der Königsblauen scheint aber nichts dran zu sein.

Laut Infos des TV-Senders "Sky" zählt Schalke 04 nicht zu den potenziellen Abnehmern für den beim AC Mailand aussortierten Rodríguez. An den Gerüchten rund um einen Wechsel des Schweizer Nationalspielers zu den Knappen sei nichts dran, heißt es.

Bereits im Sommer hatten Schweizer und italienische Medien berichtet, Rodríguez sei ein Kandidat für die linke Abwehrseite bei S04. Die Königsblauen entschieden sich letztlich aber für ein Leihgeschäft und verpflichteten stattdessen Juan Miranda vom FC Barcelona für die linke Defensivseite.

Festgespielt hat sich auf jener Position seit Saisonbeginn jedoch Bastian Oczipka, der als einziger Schalker Feldspieler bisher in allen 15 Pflichtspielen 90 Minuten auf dem Platz stand.

Dass Rodríguez den AC Mailand im Winter verlässt, gilt als sicher. Der 27-Jährige kommt in der laufenden Saison nur auf vier Einsätze und soll seinen Berater bereits beauftragt haben, Gespräche mit den Rossoneri zu führen.