Lewandowski verrät: Real-Wechsel lag in der Luft

Lars Baron, getty

Robert Lewandowski ist seit 2014 beim FC Bayern unter Vertrag

Seit Robert Lewandowski seinen Vertrag beim FC Bayern München im August vorzeitig verlängert hat, zeigt sich der Stürmer treffsicherer denn je. Doch das Schicksal des Stürmers hätte auch anders verlaufen können. Denn ein Wechsel zu Real Madrid lag durchaus im Bereich des Möglichen.

"Vor vier, fünf oder sechs Jahren lag etwas in der Luft", verriet Lewandowski dem spanischen TV-Sender "El Chiringuito". "Doch jetzt ist es zu spät. Ich will mit Bayern München Titel gewinnen."

Um diesen Ambitionen Nachdruck zu verleihen, hat sich der 31-Jährige unlängst bis 2023 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Das scheint den Angreifer zu beflügeln: Lewandowskis Torquote ist mit 27 Treffern in bislang 21 Pflichtspielen in dieser Saison geradezu außerirdisch.

Dennoch kamen vor einigen Wochen Gerüchte auf, nach denen der Agent des Polen Kontakt mit Real Madrid aufgenommen haben soll, um die Möglichkeit eines Transfers auszuloten. Nach der Unterschrift unter den "Rentenvertrag" stand ein Wechsel jedoch nie ernsthaft zur Debatte, wie Lewandowski jetzt nochmal klargestellt hat.

Real hat es bei Lewandowski "mehrere Jahre lang probiert"

In den letzten Jahren gab es immer wieder Spekulationen um einen Real-Wechsel. Auch der Torjäger selbst hatte nie einen Hehl aus daraus gemacht, dass der spanische Rekordmeister für ihn ein interessantes Ziel wäre.

Florentino Pérez hat derweil bestätigt, dass es eine Verpflichtung Lewandowskis lange Zeit im Raum stand. "Wir haben es bei Lewandowski mehrere Jahre lang probiert und nichts ist passiert", wurde der der mächtige Klubboss der Madrilenen jüngst in der spanischen Sportzeitung "Marca" zitiert.

Pérez erklärte dann auch gleichzeitig, woran ein gewünschter Mega-Deal mit dem FC Bayern und Lewandowski gescheitert war: "Er hat keine Klausel und sie [FC Bayern, Anm. d. Red.] werden ihn nicht verkaufen. Es gibt keine Möglichkeit", gestand der Vereinspräsident ein.