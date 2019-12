Bayer will mit Sieg über Schalke zurück in Spitzengruppe

Alexandra Beier, getty

Die Werkself will ihre Aufholjagd weiter fortsetzen

Nach dem Coup bei Bayern München will Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 nachlegen und zumindest nach Punkten mit den Königsblauen gleichziehen.

Bayer Leverkusen ist seit fünf, Schalke 04 seit sechs Pflichtspielen unbesiegt. Vor dem Verfolgerduell in der Bundesliga am Samstagabend (18:30 Uhr) zwischen dem Tabellensiebten und dem -dritten könnte bei den beiden Westklubs die Brust kaum breiter sein. "Wenn wir wie schon in den vergangenen Wochen alles raushauen, ist alles drin", sagt Schalkes Mittelfeldspieler Daniel Caligiuri vor dem Gastspiel unter dem Werkskreuz.

Bayer-Torjäger Kevin Volland hofft seinerseits, dass sein Team eine Woche nach dem 2:1-Coup bei Bayern München den nächsten Spitzenklub in die Schranken weist und zumindest nach Punkten mit den Königsblauen gleichzieht: "Schalke ist ein wichtiges Spiel, wir dürfen nicht verlieren und wollen unbedingt gewinnen." Kapitän Lars Bender weiß aber, was Bayer erwartet: "Schalke ist ein sehr unangenehmer Gegner. Die werden uns das Leben extrem schwer machen."

Selbstbewusster Volland vor Schalke-Duell

Die Gäste könnten ihrerseits am Samstag sogar auf Platz eins klettern, sofern Gladbach im Topspiel der 14. Runde zuvor gegen die Bayern unter die Räder kommt. "Das ist mir total wurscht", behauptet aber 04-Coach David Wagner, der auch nach dem jüngsten Höhenflug seiner Elf weiter bewusst tiefstapelt.

Volland lehnt sich trotz des Stotterstarts der Werkself dagegen relativ weit aus dem Fenster. Angesprochen auf die Titelchance von Bayer in dieser Saison sagte er im "Sky"-Interview selbstbewusst: "Warum nicht? Wir haben es letzte Saison gezeigt, dass wir hinten raus einen brutalen Atem hatten. Wenn es so eng bleibt wie jetzt, hätten mehr Vereine die Chance, bis zum letzten Spieltag dranzubleiben." Der 27-Jährige weiß aber auch: "Es wird schon sehr schwer."

Havertz: "Sind immer noch gut dabei"

Sein Trainer Peter Bosz sagte mit Blick auf die vergangenen vier Liga-Heimspiele ohne Sieg: "Wenn man oben mitspielen will, muss man seine Heimspiele gewinnen." Gegen Schalke wolle man wieder den gewohnten Ballbesitzfußball zeigen, zudem wie in München die "nötige Siegermentalität" an den Tag legen.

Der Niederländer, der gegen Schalke unter anderem auf den gesperrten Nationalspieler Jonathan Tah verzichten muss, wird vermutlich wieder auf Ausnahmetalent Kai Havertz zurückgreifen, der in München eine Verschnaufpause erhalten hatte.

Der Nationalspieler glaubt ebenfalls fest daran, dass Bayer in dieser Saison noch viel bewegen kann. "Wir sind immer noch gut dabei. Es sind einige gute Mannschaften, die oben stehen, und zu so einer Mannschaft können wir uns auch zählen", sagte er im Interview mit "bundesliga.de": "Wir versuchen, noch konstanter zu werden und die Punkte zu sammeln. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt und dass wir am Ende der Saison relativ weit oben stehen."