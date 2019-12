Ex-Coach Tedesco: "Ich werde immer Schalke-Fan bleiben"

Epsilon, getty

Domenico Tedesco fühlt sich in der russischen Hauptstadt wohl

Ex-Trainer Domenico Tedesco blickt mehr als ein halbes Jahr nach seiner Entlassung beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 noch immer mit großen Emotionen auf seine eineinhalb Jahre in Gelsenkirchen zurück.

"Ich werde auf jeden Fall immer Schalke-Fan bleiben, ich bin ja auch Schalke-Mitglied geworden", so der 34-Jährige gegenüber der "Sport Bild". Trotz der sportlichen Talfahrt in der Saison 2018/2019, die ihm als hauptverantwortlicher Trainer letztlich den Job auf Schalke kostete, betonte Tedesco seine nach wie vor anhaltende Verbindung zu dem Klub.

"Ich hatte auf Schalke eine sehr intensive Zeit, bin dem Verein emotional sehr verbunden - auch heute noch", betonte der 34-Jährige, der mittlerweile beim russischen Traditionsverein Spartak Moskau angeheuert hat.

Neben den sportlichen Highlights wie allen voran dem Derbysieg gegen Borussia Dortmund sind dem Fußballlehrer auch negative Momenten noch gut in Erinnerung geblieben.

Auch an den bitteren Tag seiner Entlassung erinnert sich Tedesco noch genau, wie er bestätigte: "Die Enttäuschung war riesig - und es war sehr emotional für mich. Ich nutze die zwei Stunden, um auf Wiedersehen zu sagen bei den Leuten, die noch da waren. Wissen Sie: Wenn man jeden Tag ins Trainingszentrum fährt, nicht nur die Spieler, sondern auch die Mitglieder des Betreuerstabs und die Putzfrau begrüßt, dann wird das ein Stück weit zur Routine. Aber wenn dann mit einem Schlag alles weg ist, ist das brutal."

Mit Moskau als Zehnter in die Winterpause

Auch private Gründe führte Tedesco an, wieso die Trennung von seinem neuen Herzensverein FC Schalke so schwer zu verdauen war: "Auch zu erleben, wie meine Familie, die Anschluss im Ruhrgebiet gefunden hatte, von jetzt auf gleich da rausgerissen wird, das war nicht leicht."

Nach seiner Entlassung auf Schalke, wo der Deutsch-Italiener eigentlich noch ein Arbeitspapier bis 2022 besaß, hat sich Tedesco mittlerweile für seine neue Aufgabe in der russischen Premier Liga begeistern können.

Mit Spartak verfolgt er ebenso ehrgeizige Ziele wie zuvor mit den Königsblauen: "Wir haben eine der jüngsten Mannschaften der Liga. Als wir kamen, hatte das Team gerade fünf Liga­spiele in Folge verloren, die Situation war und ist nicht einfach. Nun gehen wir als Tabellenzehnter in die Winterpause, in der wir eine Menge arbeiten werden. Aber darauf freue ich mich, ich habe richtig Bock auf die Aufgabe hier."

Beim russischen Rekordmeister arbeitet Tedesco unter anderem mit André Schürrle zusammen.