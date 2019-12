Neymar heizt Wechselgerüchte erneut an

David Ramos, getty

Erneute Wechselgerüchte um PSG-Star Neymar

Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar hat ein Bekenntnis zu seinem Klub Paris Saint-Germain vermieden.

"Was mich glücklich macht, ist Fußball zu spielen", antwortete der 27-Jährige nach dem Sieg des französischen Meisters in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul (5:0) ausweichend auf die Frage, ob er vollkommen glücklich in Paris sei: "Es ist egal, wo ich bin - ich brauche nur einen Ball, zwei Tore und Mannschaftskameraden."

Neymar wollte vor der Saison eigentlich zu seinem Ex-Klub FC Barcelona zurückkehren.

Zudem halten sich Gerüchte über Interessenten aus der englischen Premier League am teuersten Fußballer der Geschichte, der 2017 für 222 Millionen Euro von Barca zu PSG gewechselt war.