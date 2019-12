Suat Serdar - Vom Hoffnungsträger zum Führungsspieler

Christian Kaspar-Bartke, getty

Trumpft in dieser Saison für Schalke 04 groß auf: Suat Serdar

Seit David Wagner die Zügel beim FC Schalke 04 übernommen hat, läuft es weitestgehend rund bei Königsblau. Ein Gesicht des Aufschwungs ist Suat Serdar, der mittlerweile zu den absoluten Leistungsträgern im Team gehört.

Nun hat sich der deutsche Nationalspieler über seine neue Führungsrolle im Team und die guten Leistungen seiner Mannschaft in der Hinrunde geäußert.

Nur die größten Optimisten auf Schalke hätten nach der verkorksten letzten Spielzeit, die mit dem 14. Tabellenplatz endete, mit einem derartigen Stimmungsumschwung gerechnet. Königsblau hat sich wieder gefangen und kämpft in dieser Saison um die Rückkehr ins europäische Geschäft.

Eine Tatsache, die für Serdar zwar überraschend, aber nicht unerwartet kommt: "Man hat sich das in der Vorbereitung erhofft. Wir haben viel Gas gegeben und an uns gearbeitet - auch mit dem neuen Trainerteam. Das hat uns gut getan", so der 22-Jährige im Interview mit "Sky".

Obwohl die Mannschaft aktuell auf dem vierten Tabellenplatz steht und die internationalen Ränge klar im Blick hat, warnt Serdar vor allzu großer Euphorie: "Das letzte Jahr hat uns schon klar gemacht, dass wir auf dem Boden bleiben sollten. Ich habe bereits mehrfach gesagt, dass wir derzeit keine Ziele haben. Auch ich möchte nicht über Champions League oder Europa League reden."

Dennoch zeigt die Leistungskurve nicht nur bei Serdar deutlich nach oben. Gemeinsam mit den Shootingstars Amine Harit, Weston McKennie und Kapitän Alexander Nübel gehört der ehemalige Spieler von Mainz 05 zu den Konstanten in dieser Saison und hat sich zum Führungsspieler gemausert. "Das macht mich schon sehr stolz und gibt mir viel Selbstvertrauen. So kann es weitergehen", zeigte sich der gebürtige Bingener optimistisch.

EM-Teilnahme nächstes großes Ziel

Vor allem die Vertragsverlängerungen von Harit und McKennie sieht der Mittelfeldspieler als "gutes Zeichen". In Kürze soll auch Nübel langfristig gebunden werden: "Ich würde ihn gerne in der nächsten Saison hier sehen. Er ist ein sehr guter Torwart und ich würde mich freuen, wenn er hier verlängert", so Serdar über seinen Mannschaftskollegen.

Im nächsten Jahr könnte der 22-Jährige mit der EM-Teilnahme einen weiteren Meilenstein seiner noch jungen Karriere erreichen. "Das wäre schön, aber ich mache mir da keinen Druck", gab sich Serdar entspannt: "Ich möchte in jedem Spiel hier auf Schalke konstant weiter Leistung bringen und am Ende wird man sehen, ob ich nominiert werde oder nicht."

Seine ersten Auftritte im Trikot der deutschen Nationalmannschaft haben dennoch Spuren hinterlassen: "Eine klasse Erfahrung. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen". Sollte Serdar unter Wagner weiterhin solch starke Leistungen wie in der Hinrunde abliefern, darf er mit Sicherheit auch im nächsten Jahr weiterträumen.