Von Gladbach zum HSV? Johnson äußert sich

Von Gladbach zum HSV? Fabian Johnson bezieht Stellung zu Wechsel-Gerüchten

Fabian Johnson von Borussia Mönchengladbach hat sich zu den Gerüchten um einen Wechsel zum Hamburger SV geäußert.

"Ich habe mich auch gewundert, als ich das gehört habe. Mit mir hat niemand gesprochen. Ich weiß davon nichts. Ich habe auch niemandem gesagt, dass ich Borussia verlassen möchte. Ich habe keine Erklärung dafür, woher dieses Gerücht kommt", sagte Johnson am Samstag am Rande des Trainingsauftakts in Gladbach.

Zuvor hatte das "Abendblatt" berichtet, der HSV wolle den 32-jährigen Reservisten des Bundesligazweiten im Winter in die Hansestadt locken.

In Hamburg würde Johnson auf Dieter Hecking treffen. Zwischen 2016 und 2019 stand der Trainer an der Gladbacher Seitenlinie.

HSV auch an Tobias Strobl interessiert?

Borussia-Manager Max Eberl hatte zuletzt im "kicker" Abgänge im Winter ausgeschlossen und angekündigt, der Kader der Fohlenelf werde sich "nicht ändern".

Auch Coach Marco Rose sagte: "Wir haben keine Spieler zu viel. Die Gruppe ist gut und passt charakterlich. Wir haben in der Hinrunde gut funktioniert, deshalb gibt es keine Gründe, bewusst irgendetwas Neues zu machen."

Neben Johnson, dessen Vertrag in Gladbach im Sommer ausläuft, soll der HSV auch ein Auge auf Tobias Strobl geworfen haben. Der Allrounder gilt als Heckings Wunschspieler für die laufende Transferperiode.