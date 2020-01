Schlappe Nullnummer! BVB fehlt ohne Haaland die Torgefahr

Kirchner-Media, Christopher Neundorf via www.imago

Erling Haaland (r.) lief gegen Standard Lüttich noch nicht für den BVB auf

Noch ohne Erling Haaland hat Borussia Dortmund im ersten Test für die Bundesliga-Rückrunde kaum Torgefahr ausgestrahlt. Der BVB kam gegen den belgischen Tabellenfünften Standard Lüttich am Dienstag in Marbella nicht über ein 0:0 hinaus.

Mario Götze spielte in einer wenig aufregenden ersten Halbzeit aber von Beginn an. Axel Witsel lief zudem nach seinem folgenschweren Treppensturz Anfang Dezember mit einer Gesichtsmaske auf. Der BVB beherrschte zwar das Spiel, hatte jedoch große Probleme, sich klare Chancen zu erarbeiten.

Neun Wechsel zur Pause waren dafür ebenfalls nicht förderlich. Das Spiel blieb bis zum Abpfiff auf nun noch schwächerem Niveau.

90' Schluss! Das erste Testspiel im neuen Jahr endet torlos. #BVBSTA pic.twitter.com/f8zxYqvdQ2 — Borussia Dortmund (@BVB) 7. Januar 2020

In den vergangenen Tagen hatten zwei Personalien die Dortmunder besonders beschäftigt. Der Winterzugang Haaland muss im Training noch kürzertreten und saß daher nur auf der Ersatzbank.

Götze wird den Verein angeblich im Sommer verlassen. Informationen der "Bild" zufolge wird der am Saisonende auslaufende Vertrag des Weltmeisters von 2014 nicht verlängert.

Das Testspiel des BVB im Live-Blog:

+++ Fazit +++

Eine stark durchgewürfelte BVB-Mannschaft zeigt im Trainingslager in Marbella einen biederen Auftritt und kommt gegen Standard Lüttich nicht über ein 0:0 hinaus. Im ersten Durchgang hatte der Bundesligist die besseren Chancen, verpasste aber durch Führich (21.) und Guerreiro (31.) zweimal die Führung. Nach der Pause lahmte das Spiel der Borussia zunehmend. Nicht ein einziger Schuss fand seinen Weg auf das Tor der Belgier. Lüttich war selbst die meiste Zeit auf die Defensive fokussiert und setzte selbst nur wenige Nadelstiche. Bis zum Start der Rückrunde haben Lucien Favre und seine Jungs noch viel Arbeit vor sich.

+++ 90. Minute +++

Dahoud sendet ein Lebenszeichen der Borussia. Nachdem Morey gleich zwei Gegner aussteigen lässt, leitet er den Ball kurz zu Dahoud weiter. Aus etwa 22 Metern drischt er den Ball von der halblinken Seite flach auf den kurzen Pfosten. Letztlich geht das Leder aber einen knappen Meter vorbei. Danach pfeift der Schiedsrichter ab.

+++ 86. Minute +++

Lüttich wittert hier die Chance zum Sieg und dreht in der Schlussphase nochmals etwas auf. Mpoku spielt einen tollen Diagonalball auf die rechte Seite. Über einige Umwege kommt der Ball schließlich zu ihm zurück. Aus 18 Meter schiebt er den Ball halbhoch auf die rechte Ecke. Ein dankbarer Ball für Hitz, der abtaucht und das Leder festhält.

+++ 82. Minute +++

Mit der letzten Konsequenz spielt der BVB hier definitiv nicht auf Sieg. Nach einem kurzen Zwischenhoch ist die Fehleranfälligkeit jetzt einfach zu hoch, um gefährliche Szenen zu kreieren. Selbst Sancho und Dahoud haben sich hier in den letzten Minuten einige einfache Ballverluste erlaubt.

+++ 78. Minute +++

Standard befreit sich zum ersten Mal seit langer Zeit und leitet einen Angriff ein. Da der BVB nicht mit der letzten Konsequenz verteidigt, erhalten die Belgier sogar mehrere Anläufe, sich im letzten Drittel eine Chance zu erspielen. Morey kann den Vorstoß im zweiten Anlauf aber mit einiger Mühe klären.

+++ 75. Minute +++

Die Ideen stimmen, die Ausführung lässt weiterhin Luft nach oben. Raschl erobert energisch den Ball im Mittelfeld und will mit Pherai einen schnellen Doppelpass spielen. Das Zuspiel zurück auf Raschl gerät aber eine Spur zu scharf. Die Konterchance ist dahin.

+++ 71. Minute +++

Die Borussia wird in dieser Phase mutiger. Bei den Zuspielen geht es jetzt deutlich mehr in die Vertikale. Nach einem schnellen Angriff über die linke Seite macht Tigges den Ball mit dem Rücken zum Tor fest. Pherai will durchlaufen, wird aber unsanft gestoppt. Einen Freistoß gibt es aber nicht.

+++ 69. Minute +++

In Folge des Eckstoßes muss der BVB neu aufbauen. Abermals landet der schließlich bei Führich der 23 Meter vor dem Tor nur per Foul gestoppt werden kann. Den fälligen Freistoß setzt Jadon Sancho allerdings recht unplatziert einen Meter über die Querlatte.

+++ 67. Minute +++

Nächster Vorstoß für die Dortmunder! Morey und Sancho spielen sich gegenseitig auf der rechten Seite frei. Keiner von beiden geht aber ins Risiko und probiert, Tempo aufzunehmen. Schließlich schießt der Engländer seinen Gegenspieler an und holt eine Ecke heraus.

+++ 64. Minute +++

Morey zieht mit einem horizontalen Lauf an der Kette entlang die Verteidigung auseinander und schafft so Raum in der Mitte. Pherai läuft ein und wird mit einem flachen Zuspiel bedient. Die Ballannahme misslingt dem Niederländer aber komplett, sodass das Leder unkontrolliert wegspringt. Da war deutlich mehr drin.

+++ 60. Minute +++

Auch nach 15 Minuten im zweiten Durchgang hat sich das Geschehen kaum verbessert. Lüttich steht weiter tief, der Borussia fehlen klare Ideen im Spiel nach vorne. In den letzten Minuten häufen sich nun auch kleinere Foulspiele, sodass nur schwerlich Spielfluss aufkommen mag.

+++ 58. Minute +++

Chris Führich wird von den Kollegen im Zentrum stark freigespielt und kann aufdrehen. Eine zündende Idee hat er mit dem Leder aber nicht. Schließlich legt er den Ball wieder zu Dahoud zurück, der aus 25 Meter die Brechstange herausholt. Sein Schuss geht letztlich drei Meter über den Kasten.

+++ 56. Minute +++

Wieder haben die Belgier nach einem Ballgewinn Überzahl in der Gegenbewegung. Die Situation spielen sie aber nicht gut aus. Am Ende steht Avenatti auf der linken Seite unnötig im Abseits. Beim BVB läuft nach der Pause im Spiel nach vorne noch gar nichts zusammen.

++++ 54. Minute +++

In der Rückwärtsbewegung stimmt es jetzt erneut nicht bei der Borussia. Nach einem Ballverlust von Raschl am Mittelkreis steht auch Dahoud nicht gut und der Konter läuft ungestört auf die Abwehrreihe zu. Am Ende setzt Boljević den Ball deutlich über das Tor von Marwin Hitz.

+++ 50. Minute +++

Bei den vielen Wechseln müssen sich die Akteure hier nun erst einmal wieder abtasten. Die meisten Zuspiele sind zunächst auf Sicherheit bedacht. Einzig Jadon Sancho legt sofort los und sucht sich praktisch überall seine Eins-gegen-Eins-Situationen. Bislang aber ohne nennenswerte Raumgewinne.

+++ 46. Minute +++

Der ersten Abschluss der zweiten Hälfte gehört den Belgiern. Der eingewechselte Dragus bekommt im Zehner-Raum ganz viel Platz und kann auf die Kette zugehen. Aus 18 Metern zirkelt er den Ball auf den rechten Winkel. Hitz greift ein und kann den Ball mit einer Hand abwehren.

+++ 46. Minute, Anpfiff zweite Abseits +++

Es geht weiter im Estadio Municipal de Marbella. Wie erwartet wechselt der BVB durch. So spielt der BVB in der zweiten Hälfte:

Hitz - Schulz, Akanji, Balerdi, Morey - Raschl, Dahoud, Pherai, Führich, Sancho - Tigges

+++ Halbzeitfazit +++

In einem eher zähen Spiel steht es zwischen Borussia Dortmund und Standard Lüttich zur Pause 0:0. Der BVB dominierte das Geschehen am Ball, konnte sich aber nur selten echte Torchancen erarbeiten. Die Belgier standen indes meistens sehr kompakt und setzten ihrerseits nur selten zu Vorstößen an. Nach der Pause dürfte es etliche neue Gesichter auf beiden Seiten gegen, womöglich kommt dann mehr Schwung in die Begegnung.

+++ 45. Minute +++

Die Borussia verzichtet hier auf eine große Schlussoffensive vor der Pause. Zwar läuft über Reyna, Brandt und Guerreiro nochmals ein ansehnliche Kombination. 20 Meter vor dem gegnerischen Tor ist aber auch dieser Vorstoß beendet. Kurz darauf pfeift der Unparteiische zur Halbzeit.

+++ 41. Minute +++

Brandt spielt von der Zehner-Position einen gut abgestimmten Ball auf Guerreiro. Der Flügelspieler hat sich schon frühzeitig in die Mitte orientiert und schließt gleich mit dem zweiten Kontakt ab. Sein Schuss von der Strafraumgrenze verfehlt das Tor allerdings um etliche Meter.

+++ 39. Minute +++

Lestienne grätscht Reyna am linken Strafraumeck um. Zurecht gibt es Freistoß für den BVB. Da wäre auch eine Gelbe Karte angebracht gewesen. Die Hereingabe von Guerreiro ist dann jedoch zu unpräzise. Hummels kann sie nur in Richtung rechter Seitenauslinie verlängern.

+++ 37. Minute +++

Nach einer Guerreiro-Ecke erwischt Zagadou Gegenspieler Miangue mit dem Fuß am Kopf. Klares Foul des Dortmunder Innenverteidigers. Das Spiel wird kurz unterbrochen. Der Akteur von Lüttich hat sich bei der Aktion aber nicht verletzt.

+++ 35. Minute +++

Schon mehrfach stand Guerreiro auf der linken Seiten jetzt sträflich frei. Der Pass aus dem Zentrum verfehlt den Portugiesen allerdings einmal mehr um mehrere Meter. So kann keine Torgefahr aufkommen.

+++ 33. Minute +++

Hummels wird im Spielaufbau von gleich zwei Gegenspielern unter Druck gesetzt. Mit etwas Glück kann er sich aus der Situation befreien. Dann spielt Piszczek den Ball aber einem Kontrahenten in die Beine. Beim Zuspiel in die Tiefe steht jedoch Amallah im Abseits.

+++ 31. Minute +++

Gute Freistoßchance für den BVB! Nach einem Handspiel von Lavalée gibt es in zentraler Position einen Freistoß für die Dortmunder. Guerreiro setzt das Leder mit Links aus 20 Metern knapp am rechten Toreck vorbei. Bodart wäre wohl ohnehin zur Stelle gewesen.

+++ 29. Minute +++

Die Belgier hindern ihre Gegenspieler geschickt an der Entfaltung. Gerade im Mittelfeld sind die Spieler von Standard sehr aggressiv in den Zweikämpfen. Mehrfach werden die Duelle jetzt aber abgepfiffen. Miangue sieht für sein böses Einsteigen gegen Reyna sogar die Gelbe Karte.

+++ 28. Minute +++

Der BVB ist erneut nur aus der Distanz gefährlich. Witsel tankt sich im Zentrum gegen mehrere Gegenspieler durch und verschafft sich dadurch etwas Luft. Sein flacher Abschluss aus 18 Metern ist aber kein Problem für Bodart.

+++ 24. Minute +++

Nun auch Lüttich mit der ersten Chance. Cop wird von Zagadou nur unzureichend im Strafraum gestört. Vor der linken Seite spielt er den Ball ganz rüber auf Rechts, wo Lestienne von Morey ebenfalls allein gelassen wird. Der Außenspieler legt flach ins Zentrum zurück. Von dort schießt Cimirot nur knapp über das Tor.

+++ 21. Minute +++

Nächster Abschluss der Borussia! Götze zieht am Strafraum die Aufmerksamkeit auf sich und legt dann kurz für Führich ab. Der Youngster schließt mit Rechts halbhoch auf die rechte Torecke ab. Bodart fliegt und wehrt den Ball ohne Probleme zur Ecke ab.

21‘ Schöne Aktion von Chris #Führich: nicht lange gefackelt und einfach mal draufgehauen. Stark, Chris! 👏 Und weiter!#BVBSTA 0:0 pic.twitter.com/KQhRCn6vvA — Borussia Dortmund (@BVB) 7. Januar 2020

+++ 20. Minute +++

Erste Annäherung der Dortmunder! Reyna spielt Brandt mit einem feinen Steilpass halbrechts im Strafraum frei. Der Mittelfeldspieler geht auf die Grundlinie durch. Sein Abschluss ist dann allerdings eine Mische aus Flanke und Torschuss.

+++ 18. Minute +++

Bislang bleiben beide Mannschaften hier vieles schuldig. Den 22 Akteuren merkt man das intensive Training der letzten Tage an. Es fehlt bislang an Dynamik und Risikobereitschaft. So sind nach 18 Minuten noch keinerlei Abschlüsse auf beiden Seiten zu verzeichnen.

+++ 15. Minute +++

Lüttich probiert sich an einem schnellen Gegenstoß. Den langen Steilpass auf dem rechten Flügel erläuft Fai kurz vor dem Strafraum der Dortmunder. Seine flache Hereingabe wird allerdings ohne Probleme von Zagadou abgeblockt. Das war ungefährlich.

+++ 14. Minute +++

Typischer Angriff der Borussia in dieser Anfangsphase: Brandt bekommt viel Platz im Zentrum und spielt stark auf der linken Seite auf Guerreiro. Der leitet das Leder in die Mitte zu Götze weiter, doch der nächste Pass geht nach hinten. Letztlich wird über die Innenverteidiger neu aufgebaut.

+++ 13. Minute +++

Axel Witsel bekommt von den Spielern seines Ex-Klubs hier keinerlei Sonderbehandlung. Amallah fällt den Dortmunder Sechser unsanft im Mittelfeld. Klares Foulspiel.

+++ 10. Minute +++

Dortmund hat jetzt die Kontrolle übernommen und versucht, sich den Gegner zurechtzulegen. Geduldig spielt die Borussia das Leder mit letzten Drittel hin und her. Bislang fehlt aber die zündende Idee. Auffällig viele Bälle werden zu unpräzise in den Rücken der Kollegen gespielt.

+++ 7. Minute +++

Beim BVB agiert Mario Götze wieder als umtriebige falsche Neun. Schon mehrfach ist er mit auf die Seite ausgewichen, um die Kollegen zu unterstützen. Giovanni Reyna, Chris Führich und Raphael Guerreiro bilden die offensive Reihe der Dortmunder hinter der Spitze. Julian Brandt und Axel Witsel stehen zunächst etwas tiefer im Zentrum.

+++ 4. Minute +++

Linksverteidiger Miangue nimmt auf der Außenbahn Tempo auf und überläuft gleich mehrere BVB-Spieler. Am Ende blocken die Dortmunder den Ball mit vereinten Kräften ins Toraus. Die folgende Ecke ist aber ungefährlich. Trotzdem setzt sich Standard erst einmal in der Hälfte der Borussia fest.

+++ 2. Minute +++

Die Dortmunder nehmen das Heft des Handelns gleich selbst in die Hand und kontrollieren zunächst den Ball. Lüttich läuft aber hoch an und erzwingt den ersten Ballverlust in der Dortmunder Hälfte. Beim Pass in die Tiefe steht Cop aber im Abseits. Der wäre sonst frei durch gewesen.

+++ 1. Minute, Anpfiff +++

Der Ball rollt. Das Stadion in Marbella ist nur mäßig gefüllt. Die Atmosphäre ist erstaunlich ruhig für ein Fußball-Spiel.

+++ Die Spieler betreten den Rasen +++

In diesen Minuten betreten die Akteure beider Mannschaften den Rasen. Gleich geht es los. Kapitän der Dortmunder ist heute übrigens Lukasz Piszczek.

+++ Witsel besonders im Fokus +++

Auf einen Dortmunder sind heute besonders viele Augen gerichtet. Axel Witsel wurde in Lüttich geboren und spielte von der Jugend an für Standard. Erst mit 22 Jahren entschied er sich dafür, seinem Heimatverein den Rücken zu kehren. Auf dem Twitter-Kanal seines Ex-Klubs wird er vor dem Spiel symbolisch per Küsschen begrüßt.

Échauffement des joueurs de Dortmund ... L’occasion de revoir notre ancien Rouche @axelwitsel28 ! 😘#BVBSTA pic.twitter.com/U7RF6tGTRy — Standard de Liège (@Standard_RSCL) 7. Januar 2020

+++ Aufstellung von Standard Lüttich +++

Und auch der Gegner aus Belgien hat inzwischen die Aufstellung bekanntgegeben. Mit dieser Elf startet Standard Lüttich:

+++ Mischung aus Alt und Jung beim BVB +++

Die Aufstellung von Lucien Favre für das Testspiel beinhalten eine Mischung aus Stammspielern, Ersatzleuten und jungen Talenten. Mit dieser Aufstellung geht die Borussia ins Spiel.

Aufstellung: Bürki - Morey, Zagadou, Hummels, Piszczek - Guerreiro, Brandt, Witsel, Reyna, Führich - Götze

+++ Ankunft am Stadion +++

Die BVB-Stars sind inzwischen im Estadio Municipal de Marbella angekommen. Gleich betreten die Spieler dann den Rasen und messen sich mit den Kontrahenten aus Belgien. Das Aufwärm-Programm läuft bereits.

+++ Erste Einblicke in Favres Plan +++

Der Test gegen den belgischen Erstligisten dürfte erste Einblicke in die Pläne von BVB-Coach Lucien Favre erlauben. Setzt der Schweizer weiter auf sein 3-4-3-System, das in der Hinrunde zuletzt spielerisch überzeugte? Oder hat sich der Fußballlehrer über Weihnachten einen gänzlich neuen taktischen Ansatz überlegt? Zudem dürfte interessant werden, wie Favre mit den angeblich wechselwilligen Spielern umgeht. Medienberichten zufolge hofft Paco Alcácer noch auf einen Transfer im Winter. Auch Mario Götze sucht wohl spätestens im Sommer einen neuen Klub.

+++ Haaland-Einsatz ausgeschlossen +++

Dass der winterliche Top-Transfer Erling Haaland gegen Lüttich sein Debüt im schwarzgelben Trikot gibt, gilt derweil als ausgeschlossen. Noch immer hat der Norweger nicht mit der Mannschaft trainiert. Er laboriert weiter an einer Knieverletzung und kann derzeit nur Krafttraining absolvieren.

+++ Auftakt für den BVB +++

Nach den spielfreien Wochen über Weihnachten und Neujahr steht am Dienstag endlich das erste Spiel des neuen Jahres für Borussia Dortmund auf dem Programm. Mit Standard Lüttich erwartet die Westfalen in Marbella der Fünfte der belgischen Liga. Auf dm Papier ist der BVB der klare Favorit. Wichtiger als das Ergebnis dürften für Lucien Favre allerdings die Eindrücke einzelner Spieler sowie die Frage nach der richtigen Taktik für die anstehenden Pflichtspiele wiegen.