Medien: Schaub-Wechsel zum HSV perfekt

Louis Schaub scheint in Hamburg seine neue sportliche Heimat gefunden zu haben

Der Wechsel von Louis Schaub vom 1. FC Köln zum HSV ist offenbar in trockenen Tüchern. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge leihen die Hamburger den Österreicher für den Rest der Rückrunde der 2. Bundesliga von den Kölnern aus.

Wie "bild" und "sport1" am Freitagabend berichten, hat Schaub beim HSV bereits den Medizincheck bestanden, eine offizielle Verkündung des Transfers soll demnach in den kommenden 24 Stunden erfolgen. Laut "sport1" verhandelten die Hamburger eine Kaufoption für den 25-Jährigen, mit der sie im Fall eines Aufstiegs in die Bundesliga Schaub für drei Millionen fest verpflichten können.

Vor einer Woche hatte der 1. FC Köln bekanntgegeben, dass Schaub keine Zukunft am Geißbockheim hat. Auch Vincent Koziello, Niklas Hauptmann und Matthias Bader spielen in den Planungen für die Rückrunde keine Rolle mehr.

Schaub kam in der Hinrunde zu neun Einsätzen. Dabei gelangen dem Mittelfeldmann, der im Sommer 2018 für rund 3,5 Millionen Euro vom österreichischen Erstligisten Rapid Wien ins Rheinland gewechselt war, ein Tor und eine Vorlage. Im Aufstiegsjahr hatte er mit drei Treffern und 13 Assists überzeugt. Beim Effzeh besitzt Schaub noch einen Vertrag bis 2022.