BVB und Bayern heiß auf Everton-Juwel

Anthony Gordon (r.) soll das Interesse des BVB und des FC Bayern geweckt haben

Auf der Suche nach jungen Talenten haben der FC Bayern und der BVB offenbar das gleiche Ziel. Die beiden deutschen Spitzenklubs sollen ihre Fühler nach einem Youngster des FC Everton ausgestreckt haben.

Der 18-Jährige Anthony Gordon, der derzeit sein Unwesen im offensiven Mittelfeld der U23 der Toffees treibt, soll es dem BVB laut englischen Medienberichten schon seit einiger Zeit angetan haben. "The Athletic" berichtet zudem, dass sich auch der FC Bayern nach dem Juwel des Liverpooler Klubs erkundigt haben soll.

Die Dortmunder buhlten angeblich schon im Sommer 2019 um die Dienste des englischen U19-Nationalspielers, Everton lehnte eine Offerte allerdings ab. Im Winter soll ein zweiter Anlauf der Schwarz-Gelben erfolgen.

Die Chancen der beiden Bundesligisten scheinen allerdings nicht besonders gut zu stehen. In Liverpool soll man sich sicher sein, dass das Eigengewächs den Sprung in die erste Mannschaft schaffen kann. Zuletzt stand der Youngster sogar erstmals in den Spieltagskader der Profis. Zudem verlängerte Gordon seinen Vertrag mit dem FC Everton im März bis Ende Juni 2023.

Während Gordons bislang einziger Profieinsatz - wenige Minuten in der Europa League - schon beinahe zwei Jahre zurückliegt, glänzt der Senkrechtstarter beim Unterbau regelmäßig.

In der laufenden Saison stehen sechs Treffer und drei Vorlagen in zehn Pflichtspielen zu Buche. Für das England-Juwel spricht zudem seine Vielseitigkeit. Neben der Position hinter den Spitzen kann Gordon auch auf beiden offensiven Flügeln agieren.