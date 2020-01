Harit nennt "sehr viele Gründe" für Verlängerung

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Amine Harit vom FC Schalke 04 spielt so stark wie noch nie

So gut wie in der abgelaufenen Bundesliga-Hinrunde spielte Amine Harit in seiner Zeit beim FC Schalke 04 noch nie. Doch es dauerte zwei Jahre, bis der Marokkaner dem Ruf gerecht wurde, mit dem er zu Schalke kam. Welchen Teil Trainer David Wagner dazu beigetragen und weshalb er seinen Vertrag verlängert hat, verriet er nun in einem Interview.

Gegenüber der "Sport Bild" erläuterte Harit seine "sehr vielen Gründe" für die Verlängerung seines Kontraktes bis 2024: "Ich liebe Schalke! Ich spiele für einen ganz großen Klub in Deutschland und spüre wieder große Rückendeckung, warum sollte ich dann gehen?"

Das Verhältnis zum Verein sei ein Kernbaustein, betonte der Mittelfeldspieler: "Die Verantwortlichen und ich wollen zusammen noch viel erreichen, ich möchte ihnen für ihr Vertrauen etwas zurückgeben und mich durch Leistung dafür bedanken."

Das war aber nicht immer derart gut, denn als Christian Heidel noch Manager bei S04 war, wollte der Klub den heute 22-Jährigen verkaufen, wie er eröffnete. Mangels Alternativen blieb er dann doch, "was die richtige Entscheidung war", stellte er klar. Auch seine Familie fühle sich in Gelsenkirchen sehr wohl, sodass gar nicht erst der Wunsch nach Veränderung aufgekommen sei.

Harit will FC Schalke mit positivem Image verlassen

Allein deshalb steht ihn steht fest: "Wenn ich Schalke eines Tages verlassen sollte, dann will ich den Klub auch mit einem positiven Image verlassen. Ich möchte, dass dann jeder sagt: Amine Harit war ein großer Spieler für Schalke."

Die wichtigste Bezugsperson im Verein ist Trainer David Wagner, der im Sommer zu den Königsblauen kam und "mich wieder nach oben gebracht" hat. "Ich habe ein spezielles und enges Verhältnis zu ihm", bekannte der sechsfache Torschütze.

Für ihn sei Wagner der beste Trainer, den er bisher in seiner Karriere gehabt habe. "Er ist kein Trainer, der mich einengt. Er fordert viel – zum Beispiel in der Defensivarbeit –, aber er fördert mich auch und gibt mir viele Freiheiten auf dem Platz. Das ist das Beste für mich."

Ohne die Rückendeckung der Chefetage und ein Gespräch vor Saisonbeginn mit dem neuen Coach wäre er vermutlich nicht derart durchgestartet, deshalb sei er Wagner "wirklich zu tausend Dank verpflichtet", sagte Harit über seinen Chef.