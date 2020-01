Todibo verstärkt Schalke: Die Zahlen hinter dem Deal

Jonathan Moscrop via www.imago-images.de

Jean-Clair Todibo wechselt zum FC Schalke 04

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat Jean-Clair Todibo vom FC Barcelona ausgeliehen. Das gaben die Königsblauen am Mittwochabend bekannt. Die Katalanen lieferten zudem die genauen Zahlen rund um den Deal.

Der 20 Jahre alte Verteidiger verstärkt den Revierklub bis zum Saisonende. Die Leihgebühr beträgt 1,5 Millionen Euro, im Sommer verfügen die Königsblauen über eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Zusatzzahlungen.

Sollten sich die Schalker für einen Kauf entscheiden, verfügen die Katalanen über eine Rückkaufoption in Höhe von 50 Millionen Euro, die noch um weitere zehn Millionen Euro anwachsen kann. Diese Details gab Barcelona bekannt. Bei Barca hat der Franzose bislang noch einen Vertrag bis 2023.

"Wir haben ja im Trainingslager in Spanien gesagt, dass wir personell nur noch einmal aktiv werden, wenn sich etwas für uns auftut, das uns weiterbringt", so Chef-Trainer David Wagner über die Verpflichtung: "Das gilt sicherlich für Jean-Clair Todibo, der zu den besten jungen Innenverteidigern gehört, die es derzeit in Europa gibt."

Todibo vom Projekt FC Schalke 04 überzeugt

Nach der Verletzung von Innenverteidiger Benjamin Stambouli habe Schalke personell nachrüsten müssen. "Zudem kann er auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Wir alle werden ihn bestmöglich dabei unterstützen, sein offensichtliches Potenzial weiterzuentwickeln. Darauf freuen wir uns sehr."

Sportvorstand Jochen Schneider hob derweil die "technischen und physischen Fähigkeiten" Todibos sowie dessen "Spielverständnis" hervor. Der Franzose sei "ein sehr spannender Spieler, der mit 20 Jahren natürlich noch einiges Entwicklungspotenzial besitzt".

Todibo, der auf Schalke die Rückennummer 21 erhält, freute sich über den Wechsel: "Bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen des Klubs hat mich das Projekt überzeugt, mit jungen Spielern den Erfolg zu suchen. Deshalb habe ich mich für Schalke 04 entschieden."