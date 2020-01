"Nicht so einfach": Hitz hadert mit Reservistenrolle

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Marwin Hitz ist mit seiner BVB-Reservistenrolle nicht zufrieden

Marwin Hitz hadert mit seiner Rolle als Ersatztorhüter bei Borussia Dortmund hinter Roman Bürki. "Ich hoffe, dass mich der Trainer aufgrund meiner Leistung aufstellt. Wenn man sich selten zeigen kann, ist das natürlich nicht so einfach", sagte der Schweizer im Gespräch mit der "Augsburger Allgemeinen".

Hitz betonte, er habe zwar ein gutes Verhältnis mit Stammkeeper Bürki, allerdings fügte er auch an: "Wer wäre ich, würde ich als Profi zufrieden sein, wenn ich auf der Bank sitze?"

Hitz hatte zu Saisonbeginn im DFB-Pokal, dem Supercup und in der Bundesliga den damals verletzten Bürki vertreten. Zudem sprang er auch im Oktober in drei Ligaspielen ein. In diesen Partien habe er "zu 100 Prozent gebracht", sagte der 32-Jährige nun: "Dann ist es persönlich als Torhüter schon enttäuschend, wenn man wieder raus muss. Das ändert aber nichts an meiner Wertschätzung für Roman Bürki und den Trainer."

"Das war eine schwierige Phase"

Er habe natürlich gehofft, dass er nach seinen überzeugenden Leistungen im Tor bleibe, betonte der Ersatzkeeper: "Das war eine schwierige Phase, nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft. Wir sind zwei Torhüter, die ihre Leistung bringen. Es ist natürlich nicht einfach für den Trainer."

Er werde trotz allem nicht aufstecken und sich weiter im Training anbieten, betonte Hitz: "Im Fußball kann es immer sehr schnell gehen. Ich nutze die Zeit einfach, um gewisse Sachen noch mehr zu verbessern. Und wenn ich gebraucht werde, will ich da sein."

Die Hinrunde des BVB bewertet Hitz rückblickend als ausbaufähig: "Durchwachsen ist nicht das richtige Wort. Wir hatten uns mehr vorgestellt. Das sieht man auch an den letzten Spielen, da haben wir wieder Punkte verschenkt, obwohl wir deutlich überlegen waren."